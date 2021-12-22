Экспозиция «Нулевой год. Идея Света» Виктора Сидоренко: эксперименты с оптикой и психологические опыты

15 декабря в Центре современного искусства М17 состоялось открытие третьей и завершающей части междисциплинарного проекта Виктора Сидоренко

В экспозицию под названием «Нулевой год. Идея Света», вошли работы по совершенно новой серии автора, представленные живописью и скульптурой. В их основу легли эксперименты с оптикой на темы пограничных ощущений между реальным и зримым, фактическим и желаемым.

Одной из особенностей выставки стало использование диджитал технологий в презентации художественных объектов.

– Художник так или иначе всегда пишет одну работу. У меня эта работа связана с моим персонажем, который с разным смыслом переходит из проекта в проект. Разница между первым появлением персонажа в 1996 году и его современной вариацией огромна. Тогда он был связан с историческим фоном, а теперь живет уже без него, — говорит Виктор Сидоренко.

Проводя своего героя через психологические опыты и перевоплощения, художник продолжает изнурительную подготовку главного героя к тому, что вроде бы никогда не наступает — неотвратимой встрече с собой. Это выставка о забытой сегодня человечности, об искусстве коммуникации и возможности смотреть на мир и на других открытым взглядом.

— Виктор Сидоренко – выдающаяся фигура в украинском искусстве. Его работы всегда поражают своей глубиной. С течением времени происходит трансформация его персонажа, которую демонстрирует каждая серия. Эта выставка освещает не только путешествие Персонажа между разными пространствами и процесс его перевоплощения, но и изменение человечества и окружающего мира в условиях новой реальности, — Наталья Шпитковская, директор ЦСИ М17.

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