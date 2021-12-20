В Буковеле состоялась вечеринка открытия локации Atlas Weekend Bar & Après Ski

10-12 декабря в Буковеле начала работу локация команды Atlas Weekend – Bar & Après Ski. Вечеринка открытия прошла в настоящей фестивальной атмосфере: dj-сеты от друзей Atlas Weekend, файер-шоу и LED-театр, и рок-вечеринка до ночи вместе с Женей Галичем. Среди гостей можно было заметить известных украинских блогеров, среди которых София Стужук и Игорь Пустовит.

— В Украине аналогов такой локации нет, хотя в Европе подобный формат отдыха очень распространен. Apres ski – это досуг после катания. У нас вы можете съесть бургер и согреться коктейлем, танцуя под диджей-сеты от наших друзей, при этом вас никто не выгонит с локации, если вы придете к нам с лыжами или бордом в руках. Мы находимся рядом с 7 подъемником, так что вы можете прокатиться – зайти к нам отдохнуть – и снова кататься, а потом можно и танцевать на столах с друзьями, – рассказывают организаторы.

Локация находится на крыше второго паркинга, рядом с 7-м подъемником в самом сердце Буковеля.

Локация работает без выходных с 10:00 до 20:00, а вечеринки будут проходить каждый уик-энд. Следить за анонсами можно на официальном сайте.

Атмосфера любимого фестиваля теперь согревает еще зимой.

Вход бесплатный.