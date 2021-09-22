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Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Путешествовать — всегда прекрасно. Особенно в паре с любимым человеком и, особенно, когда это путешествие свадебное. И очень хочется провести его не в банальном месте, а в новом и интересном. Но в этом году пандемия коронавируса вносит свои коррективы и попасть можно не во все страны мира. Но даже в столь шаткой ситуации можно найти несколько интересных вариантов, куда отправиться в свадебное путешествие. Вариантом множество: полного релакса на побережье какой-то заморской страны, до активного отдыха с походами и приключениями. Скорее читай наш материал, в нем мы расскажем какие места можно выбрать в 2021 году для свадебного путешествия летом, осенью, зимой и весной.

Лето

Если свое свадебное путешествие вы с женихом планируете на лето, то рассмотрим такие варианты.

Кипр

Кипр все же открылся для украинцев и это прекрасно. Сезон на Кипре стартует в мае и длится до октября, поэтому, если ты собралась отправиться в медовый месяц на Кипр летом, знай, что это самое золотое время и веселья там будет много. Кипр запомнится тебе веселыми дискотеками и своими пейзажами. В отелях хороший уровень сервиса, множество пляжей с “голубыми флагами” (знак качества за чистоту). Семь ночей в пяти-звездочном отеле хорошего уровня обойдутся тебе от 19 тысяч гривен за двоих. Но помни, что неделя для этого прекрасного места — ничтожно мало.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Турция

Если тебе кажется, что это банальное место и ты там была уже сто тысяч раз, то смеем заметить, что это уникальная страна, где можно найти еще много всего яркого и запоминающегося! Природа Турции богата и разнообразна. К тому же, и сервис на очень высоком уровне. Горный регион Кемер, лазурная вода в Белеке, множество развлечений в Анталии, тусовочный Мармарис и еще большое количество интересных мест.  На данный момент 7 ночей в Турции на двоих обойдутся в среднем от 17 тысяч гривен.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Исландия

Исландия открылась для украинских туристов, поэтому можно планировать путешествие на этот далекий остров в Северной Европе. Свадебное путешествие в Исландию довольно необычный вариант, но это место  подойдет тем, кто не любит летнюю жару, а также тем, кто хочет познакомиться с удивительной природой и культурой северной страны. Советуем тебе посетить голубую лагуну — самый известный геотермальный бассейн страны, а также долину Тингвеллир, водопад Гюдльфосс, долину гейзеров и китовый фьорд. Туры сюда, конечно же, несколько дороже: в среднем от 40 тысяч гривен за 7 дней.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Осень

Осень — не менее прекрасна пора для путешествий, как на моря и океаны, так и в горы. Вот несколько вариантов для вашего путешествия.

Доминикана

Настоящая романтика, экзотика и новые впечатления — это все про путешествие на Доминикану. Пляжи Доминиканской республики считаются одними из самых красивых в мире. Сотни километров прибрежных территорий покрыты белоснежным песком, а бирюзовые воды океана поражают кристальной чистотой. Одни пляжи прекрасно оборудованы и предназначены для проведения веселых вечеринок, другие – уединенные и буквально созданы для романтики. Но помимо пляжа вы с женихом сможете поездить по экскурсиям, прокатиться на яхте, заняться дайвингом, виндсерфингом и даже попасть в настоящие Доминиканские джунгли. Такая поездка на 7 ночей обойдется в среднем от 60 тысяч гривен. Но не огорчайтесь, прочитав цену, и помните про доступные горящие туры!

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Шри-Ланка

Прекрасное экзотическое место для путешествия осенью и, которое, сейчас открыто для туристов. За время отдыха здесь ты сможешь не только на короткое время вернуть лето и насладиться теплым океаном, но и увидеть древние святыни Буддизма, совершить южноафриканское сафари на джипе в национальным заповеднике, насладиться умеренным климатом центральной части острова, полюбоваться водопадами и ощутить прохладу высокогорья. Стоимость за 8 ночей стартует от 42 тысяч гривен по горящей путевке и от 57 тысяч гривен по обычному туру.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Греческие острова

Греция прекрасна свой удивительной природой, множеством уникальных островов и вкусной едой! Сентябрь считается здесь «бархатным сезоном», в октябре могут начинаться штормы. В ноябре погода обычно уже не совсем пляжная, до 12-15 градусов ночью, хотя море еще теплое. Но это время идеального для того, чтобы арендовать тут машину и изучить самые потайные места островов. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются: Родос, Крит, Корфу и Миртос (Кефалония). Золотистые пляжи, лазурная вода, вкуснейшие свежие фреши, огромные порции греческого салата и атмосфера древне-греческих мифов — все это уже ждет вас. 7 ночей на двоих обойдутся от 18 тысяч гривен, плюс посуточная аренда авто, если хотите объездить целые острова.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Зима

Гоа

Зима является сезоном на индийском острове Гоа. Летом сюда не поедешь, так как штормы и дожди не позволят вам насладиться океаном. Для отдыха остров выбирают пары, любящие экзотику и изучение новых культур. Здесь можно провести яркий и насыщенный отдых, чередуя посещение пляжей с клубами и барами, в которых, кстати, невысокие цены. Стоимость путешествия от 50 тысяч гривен за двоих.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Норвегия

Еще одно необычное место для свадебного путешествия. Но если молодожены не боятся холодов, стоит смело отправляться в Норвегию, страну фьордов, морепродуктов и северного сияния. Зимой в Норвегии стоит посетить Осло, Берген и Лофотенские острова. Для того, чтобы понаблюдать за северным сиянием стоит отправиться на архипелаг Шпицберген, город Тромсе, или же мыс Нордкап — самую северную точку Норвегии. Холодно будет очень, зимы там суровее наших, но увиденное того стоит! 7 ночей отдыха обойдутся от 25 тысяч гривен за автобусный тур.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Весна

Египет

Ехать в арабскую сказку можно и летом, но для некоторых жара в 40 градусов оказывается невыносимой, поэтому весна — будет идеальным временем. Теплое море уже с апреля, легкий ветерок, +20 градусов, но, при этом, еще холодные вечера. Весна — лучшее время, чтобы исследовать страну. О достопримечательностях Египта слышали наверняка все: это и пирамиды Гизы, и храмовый комплекс Луксор и еще множество мест, которые откроют тебе совершенно другой Египет. Еще один плюс отдыха здесь весной — низкие цены. 7 ночей обойдутся вам с женихом от 12 тысяч гривен.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Албания

Если ты хочешь соединить экскурсии с релаксом на море, тебе стоит отправиться в Албанию. В мае здесь еще не очень жарко и ты с возлюбленным сможешь посетить самые интересные достопримечательности и города. Обязательно отдохни на курорте Ксамиль, загляни в этнографический музей в Берате, а также полюбуйтесь местами, от которых перехватывает дыхание: Скадарским озером и карстовым источником «Голубой глаз». За 7 ночей за двоих придется заплатить от 16 тысяч гривен.

Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Фото — iStock

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