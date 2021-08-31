Два дня музыки на самой большой сцене Украины: под Ивано-Франковском отшумел оупен-эйр UNDERHILL Music Festival

21-22 августа под Ивано-Франковском, на территории аэродрома в Подгорье состоялся масштабный оупен-эйр UNDERHILL Music Festival. Гостями международного фестиваля стали тысячи украинцев и меломаны из-за рубежа, а резидентами самой большой в стране сцены — топ-артисты Украины и звезды из Европы. Заботу о комфорте и досуге отдыхающих в этом году взял на себя главный спонсор — строительная компания blago developer: в распоряжении взрослых и самых юных посетителей оказались бесплатные аттракционы, тематические зоны отдыха и конкурсов с призами.

Как один из крупнейших музыкальных фестивалей в Украине UNDERHILL Music Festival заявил о себе в 2019 году. Этим летом его организаторы вновь сумели превратить действующий аэродром в большую вечеринку с целым парком развлечений, кемпингом и подарить гостям незабываемые выходные в режиме нон-стоп.

MONATIK, Бумбокс, DOROFEEVA, ТНМК, Kalush, NK, Tvorchi, Jerry Heil, группа [O], Laganza, ВВ — и это далеко не полный список участников фестиваля. Не менее впечатляющей в этот раз была и ночная программа, в ходе которой играли ATB, Ferry Corsten, NETSKY, Tube & Berger, JD Davis, Sagan, DJ Lutique, Probass и многие другие.

Кроме музыкальной части организаторы в содружестве с компанией blago developer подготовили бесплатные зоны активного отдыха для детей и взрослых, зоны мастер-классов, квестов с пасхалками, ярмарку и фудкорты. Имея за плечами 20 лет опыта на рынке недвижимости, спонсор подошел к вопросу обустройства территории фестиваля с креативом.

— Наша компания создает инновационные проекты, которые становятся бенчмарками Ивано-Франковска. Параллельно мы работаем над пространствами будущего, — отметил гендиректор blago developer Роман Коржак, который также стал гостем UNDERHILL Music Festival.

По словам предпринимателя, это один из тех фестивалей, которые собирают творческих, прогрессивных молодых людей и заряжает их невероятной энергетикой.

— В этом году мы подготовили много подарков, конкурсов, всевозможные развлекательные локации, а также кое-что особенное для самых маленьких гостей фестиваля — шоколадный фонтан и большой фруктовый фуршет, — добавил Коржак.

blago developer — инвестиционно-девелоперская компания, которая за годы карьеры стала одной из крупнейших в Прикарпатье. Все проекты бренда соответствуют международным стандартам экологичности и энергоэффективности. Сегодня blago developer реализует 21 проект с общей численностью 15 000 квартир. Все они стали гармоничным сочетанием технологических, инфраструктурных и эмоциональных решений.

Что же касается участия компании в культурных и образовательных мероприятиях вроде UNDERHILL Music Festival, ее представители намерены и далее поддерживать инициативы, направленные на развитие западного региона и Украины в целом.