Каждый хоть раз задумывался о том, чтобы начать сортировать мусор. Но, к сожалению, у большинства эта идея так и осталась на уровне идеи, так как «сложно», «непонятно», «а куда нести?» и т.д. Мы решили, что пора ответить на все накопившиеся вопросы про сортировку мусора, и задали их Иванне Давыденко, коммуникационному менеджеру «Україна без сміття».

Итак, сортировка мусора для начинающих.

Где можно получить информацию о сортировке мусора?

– Такой информации сейчас достаточно много в интернете. Можно подписаться на разных эко-блогеров, например. Но, как по мне, самые проверенные каналы коммуникации – это все-таки наши. Сайт сейчас в разработке, но всё нужное есть в Facebook: на нашей основной странице в закрепленном посте есть вся информация, в Telegram-канале мы пишем новости, и работает чат-бот, который помогает разобраться с сортировкой. Есть приложение «Сортуй», которое тоже подскажет, как справиться с сортировкой.

Если я не хочу сортировать мусор самостоятельно, могу ли я куда-то его отвезти, чтобы это сделали вместо меня?

– У нас есть услуга «Досортировки». Вы можете привезти ваше вторсырье (не мусор!), которое предварительно вымыто, очищено и высушено, на станцию, и наши консультанты досортируют его за вас. Стоимость – от 100 грн, в зависимости от объемов.

Сколько времени в среднем за день занимает сортировка?

– Сложно сказать! Это – как почистить зубы, очень индивидуально и зависит от нескольких факторов: от того, какой мусор продуцирует человек, как много упаковки он использует, от опыта, потому что в первый раз может показаться, что всё сложно, миллион фракций, непонятно… Но обычно после одного посещения нашей станции 95% вопросов отпадают. А потом это просто входит в привычку. Всё становится на автомате: коробочка осталась, ее быстренько сполоснули и положили в соответствующее ведро. Больше времени может занять, чтобы всё привезти на станцию, но сортировка дома – это минутная работа.

С чего начать сортировать, если ты раньше никогда этого не делал?

– Начать можно с того, чтобы отсортировать простой понятный пластик, бумагу или стекло. Например, бутылки или бумагу – сложить это в отдельный пакет, и как минимум выставить возле мусорника, а не бросить внутрь. И наш неформальный сектор скорей всего заберет бутылки, потому что это очень ценное вторсырье, и отнесет на переработку. Так, введя в привычку рассортировывать хотя бы один тип, можно прийти потом к полноценной сортировке всего мусора.

Как вообще заставить себя начать сортировать, если до этого времени лень побеждала сознательность?

– Заставлять себя делать что либо – это так же неэкологично, как и выбрасывать пластик в окружающую среду, просто неэкологично в отношении себя. Мы считаем, что мусор сортировать нужно в целом для нас самих, потому что, во-первых, мы видим глобальные изменения на планете, которые уже коснулись нас. И пластик в окружающей среде, и производство нового пластика очень сильно влияют на этот процесс. С помощью сортировки мы решаем сразу две проблемы: проблему мусора и загрязнения и проблему траты новых ресурсов. Потому что таким образом мы не тратим ископаемые ресурсы, а используем то, что у нас уже есть. Во-вторых, для каждого человека лично – это, в первую очередь, проблема здоровья. Заботиться о себе сегодня – новый тренд. И все уже знают, что по утрам нужно пить воду с лимоном, но теперь нам нужно знать, что по утрам нужно пить воду с лимоном и желательно без примесей фильтратов, которые туда могли попасть с каких-нибудь незаконных свалок. Дышать тоже хочется чистым воздухом, а сейчас мы видим прямо сезонное обострение: постоянно горят свалки, и когда они горят – в воздух попадает практически вся таблица Менделеева. Там очень много и пластических веществ, и опасных отходов, и еще свалки горят сами по себе, потому что на них образуется метан из пищевых отходов. Поэтому сортировка – это, в первую очередь, забота о себе и о своем здоровье. Во вторую очередь – забота об окружающей среде, в которой мы живем, и на которую влияем, а в итоге она влияет на нас. И, в конце концов, это просто красиво. Никому не нравится жить в городе, который заставлен грязными, вонючими мусорниками, все хотят жить в чистых европейских городах, но для этого нужно и самим что-то делать!

Как видите, не так-то и сложно начать сортировать мусор. Главное – по-настоящему этого захотеть и быть готовыми потратить на начальных этапах хотя бы полчаса в день на это полезное дело. Так что давайте стартовать уже сегодня!

Фото: @nowasteukraine

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