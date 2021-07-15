5 способов помочь планете, не напрягаясь: Лайфхаки для ленивых, но сознательных

Сделать что-то полезное может каждый, но не каждый знает как.

Мы все ежедневно сталкиваемся в ленте социальных сетей с тоннами информации о различных эко-инициативах: переработке вторсырья, защите животных, сдаче батареек и т.д. Но чаще всего, давайте будем предельно честными, мы скролим ленту дальше в поисках «горячих новостей». За всеми заботами нас редко посещает мысль сделать что-то хорошее для планеты, а если и посещает, то мы стараемся упростить эту процедуру по максимуму… Часто совесть «очищается», если перевести деньги на счет одного из эко-проектов, и да, не поспоришь – это уже доброе дело! Но, сбросив на карту 100/200/50 грн, большинство потом со спокойной душой утрамбовывают в ящик стола свой пакет с пакетами и выбрасывают батарейки из пульта в мусорку. Наглядно, это как пнуть бродячего пса, который мешает подойти к ящику с пожертвованиями на собачий приют. Не надо так!

Но что же делать? Если нет времени на «вот-эту-вашу-сортировку-мытье-пакетов-сбор-крышечек», не помогать вовсе? Ведь душа желает творить добро по всей Земле. Ответ простой: найди время. Найди возможности. Найди свою мотивацию. И делай. Тем более что не так страшен зверь, как его рисуют. Мы не будем рассказывать, почему трубочки, пакеты, пластик, натуральные шубы и иже с ними – это плохо, наверняка вы знаете это и без нас. Мы же собрали ПЯТЬ способов, как присоединиться к спасению нашей планеты и получить от этого удовольствие!

Способ 1. Откажитесь от пакетов

Сейчас отказаться от полиэтиленовых пакетов – вообще не проблема! Множество брендов во всем мире создают стильные сетки-авоськи, сумки-шопперы и мешочки для продуктов, а в любом магазине тебе легко упакуют товары в бумажные пакеты. Если же без «кулька и жизнь не та», купите себе безвредные пакеты из кассавы (это такое съедобное растение родом из Южной Америки) и пользуйтесь на здоровье!

Поэтому вопрос «А в чем я буду носить покупки?» больше не стоит. И самое главное: это, наконец, стало модным! Согласитесь, ведь намного приятнее идти по улице со стильной эко-сумкой, чем с белым пакетом, из дыры на боку которого обязательно предательски торчит острый угол упаковки молока или коробки конфет.

Миф: Это дорого 🙁

Неправда! Например, разноцветные мешочки для продуктов можно купить от 9 грн/шт., авоську, которая прослужит вам не один год, у украинских производителей можно найти от 150 грн, а те самые загадочные пакеты из кассавы – за 6 грн/шт. Эко-сумка обойдется порядка 100-150 грн, в зависимости от материала, бренда и рисунка.

Куда деть пакеты, которые уже есть дома?

Ну, во-первых, их – как и почти весь мусор! – можно сдать на станцию сортировки NO WASTE на ул. Саперно-Слободская, 25/4 или в другие пукнты переработки.

Способ 2. Не выбрасывайте старые вещи…

…но и не складируйте их тоннами в своем шкафу. От изношенных и просто надоевших вещей нужно избавляться с умом и пользой.

Изношенные старые вещи можно отнести в магазины, занимающиеся ресайклингом. Например, во всех H&M в мире в залах стоят специальные боксы, в которых можно оставить ненужную одежду. При этом вы еще и сможете заработать: за каждую вещь вы получится на специальную карту 40 грн, а потратить их сможете тут же, в H&M, как только наберете сумму свыше 300 грн.

Зачем они собирают хлам?

Чтобы сделать новые вещи! Сегодня многие мировые бренды создают целые коллекции из вторсырья. Тот же H&M в 2018 году представил линейку Conscious Exclusive с аксессуарами из использованных свечей и платьями из рыболовных сетей и нейлоновых отходов. Ralph Lauren создал поло из пластиковых бутылок, а Adidas выпустили кроссовки из переработанного океанского мусора. Украинские дизайнеры не отстают: Серж Смолин на 45-ой Неделе моды показал свою новую мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020, в которой все вещи изготовлены исключительно из экологических материалов и вторсырья!

Если же ваши вещи не новые, но целые, чистые и выглядят хорошо, их тоже можно отнести в специальные места. В благотворительные магазины (например, в Киеве есть Laska Store, куда сдают свои вещи даже звёзды), в Красный крест, в фонды, помогающие детским домам и подобным учреждениям. Только большая просьба: не несите ничего напрямую, передавайте через людей, которые точно знают, что, куда и когда нужно отдавать. Так пользы будет намного больше, и ваши вещи гарантировано попадут к тем, кто в них действительно нуждается!

Если же вы хотите заработать на старье, всегда можно попробовать продать ненужные вещи на барахолках, например, на Кураж Базаре. Участие в нем стоит от 350 грн, так что если собрать побольше старых вещей, можно неплохо заработать на обновки!

Способ 3. Модные эко-кружки

Если вы фанат coffee-to-go, то знаете, какое огромное количество стаканчиков с пластиковыми крышечками используете за год. Чтобы избежать такой ненужной затратности, рекомендуем приобрести специальную эко-кружку и всегда носить ее с собой.

Во многих кофейнях в Украине вам могут налить напиток в вашу личную чашку, и за это чаще всего покупателям предоставляется скидка. Давайте посчитаем примерно, выгодно ли это! Средняя цена латте в кофейне – около 30 грн, скидка, которую могут предоставить за свою «тару» – около 10%, то есть 3 грн в среднем вам удастся сэкономить на одной порции. Стоимость термо-кружки порядка 250 грн, делим на 3, получается примерно 84: ровно столько порций кофе придется купить, чтобы «отбить» стоимость кружки. Но даже если вы покупаете кофе раз в два дня, чашка окупиться меньше чем за полгода! Выгодно, не правда ли? Ведь дальше вы всегда будете пить кофе со скидкой.

Есть одно «но». При выборе кружки будьте внимательны: некоторые изготовители стараются сэкономить на сознательных покупателях и делают чашки из опасного для здоровья человека материала. Чаще всего – это дешевый пластик, который при нагревании выделяет вредные вещества. Поэтому отдайте предпочтение стеклянным, керамическим или металлическим кружкам.

Способ 4. Bye-bye пластиковые трубочки

Вы наверняка хоть раз видели в интернете фото животных, которые пострадали от пластиковых трубочек! Чаще всего это морские или океанические обитатели, которые принимают мелкий мусор в воде за еду, а потом всю жизнь существуют с кусочками трубочек, впившимися в тело, и от которых самостоятельно не могут избавиться.

Количество трубочек, которые используются в мире за один день, огромно. Только в США за сутки в мусор попадает более 500 миллионов соломинок: в каждом фастфуде вам предложат напитки с пластиковой трубочкой, детские соки продаются сразу с небольшими соломинками, кофе на фуд-кортах – тоже… Безусловно, это удобно – ничего не проливается, не вытекает и не капает! Но представьте на секунду, что именно ваша трубочка от кофе, которую вы выбросили через 3 минуты после покупки, станет поперек горла у черепашки в Атлантическом океане. Пусть не завтра, через несколько лет или даже десятилетий – пластик ведь практически не разлагается! Стоит ли оно того?

К счастью, сегодня все больше ресторанов и кафе переходят на бумажные, бамбуковые и металлические трубочки. Да, первые достаточно быстро размокают в воде, а вторые и третьи нужно тщательно мыть специальными щеточками, и нет гарантии, что в кафе это делают по всем нормам. Лучший вариант – это купить себе личную металлическую трубочку (около 50 грн/шт) и пользоваться ею как дома, так и вне его.

Если же предстоит вечеринка с коктейлями, закупите бумажные соломинки – они чаще всего яркие, с различными рисунками, и стоят не намного дороже пластиковых. Зато потом вы со спокойной душой сможете их выбросить!

Способ 5. Поддержать одну из акций

Если тебе сложно что-либо делать в одиночку, присоединяйся к одной из инициатив. Например, певица Jerry Heil регулярно участвует в Маршах за права животных:

– Я из семьи мясников. Здесь даже мысль, что существует жизнь без мяса, не допускалась, – откровенно призналась Джерри. – А в детстве я мечтала, что вырасту и буду пользоваться исключительно пластмассовыми одноразовыми приборами – чтобы не мыть посуду. В то время мало кто говорил об экологических катастрофах, и о том, к чему на САМОМ ДЕЛЕ приводит эгоизм. Недавно ООН объявили, что планета находится в самом трудной ситуации за всю ее жизнь. Она умирает. Если представить, что Земля – ​​организм, то в нем отказал один из важнейших органов – легкие. Тысячи гектаров хвойных и тропических лесов, которые производят 20% всего кислорода на планете, полностью сгорели за последние несколько месяцев! Причина – даже минимальная человеческая небрежность, которая вызывает наибольшие изменения в климате! Это страшно! И самое страшное, что мы просыпаемся только тогда, когда ситуация уже максимально критическая. Стыдно, но мне стало больно лишь недавно. Полтора года назад я перестала употреблять мясо и только вчера приняла решение сортировать мусор – не хочу даже думать, что один из моих пакетов завтра может застрять в горле морской черепахи. А мы все прекрасно знаем, куда попадает наш мусор. Он не исчезает. Он продолжает свое существование в океане! Единственный выход – перерабатывающие станции. Планирую в ближайшее время продвинуться в своем понимании этого вопроса. А вот меховые изделия, зоопарки и цирки я ненавидела всегда. Еще в детстве слезы на глаза наворачивались, когда видела измученных животных в клетках на заднем дворе переездного цирка. 80% своей жизни они проводят в этих клетках – подтвержденный статистический факт. Я в своем посте призвала людей быть просто адекватными. Понять, что «это животное специально вырастили» – не аргумент! От того ему не становится менее больно умирать. У животных есть свои права. А мы на планете только гости.

Многие даже не подозревают, как много полезных ивентов проходит в Украине каждый день! Есть масштабные, такие как Марш за права животных, о котором речь шла выше, а есть и более локальные, но не менее важные. Вот, например, в Киеве alyona аlyona устраивала акцию «Пластик nicht фантастик» в доме культуры Masterskaya, где она лично поделилась своим опытом и поднимала эко-темы, касающиеся каждого.

— Я люблю собирать грибы с детства. Много переезжая, мне приходилось искать постоянно новые места для их сбора. И то, что с годами я видела в лесах, заставило меня пересмотреть свои взгляды относительно использования пластика, — делится впечатлениями alyona аlyona. — Людям свойственно выбрасывать различные остатки и ненужный хлам в леса и лесопосадки. И все это годами там валяется, увеличиваясь в объемах, там где одна кучка — там тут же появляется и другая. Природа страдает, животные страдают. И то, что, казалось бы, еще вчера было вершиной прогресса и упрощением бытовой жизни, сегодня является поводом для беспокойства за наше завтра. Считаю, что важно стучать к сознательным людям, важно делать просвещение и знакомить всех с последствиями, которые есть, и которые будут. Важно пересмотреть свои взгляды на использование пластика. Ради нас, ради животных, ради будущего.

Задача со звёздочкой. Сортировка мусора

Мы не будет говорить, что это легко, что это не занимает много времени и сил. Сортировать мусор на постоянной основе (а не два дня «поиграться», сделать фото для соцсетей и забить) могут только те, у кого действительно есть понимание того, зачем это делать. Поэтому для начала попробуйте воплотить в жизнь хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, а потом переходите на более сложный уровень.

Если же у вас есть желание все-таки узнать, как вообще сортировать мусор в Украине, реально ли это, и не свалят ли потом все ваши труды в один контейнер «уборщики», можете записаться на экскурсию на станцию сортировки мусора No Waste и своими глазами увидеть, как это работает. Записаться можно прямо сейчас тут.

Если вы дочитали до этого места, значит, у вас действительно есть желание что-то изменить. Но многие останавливаются именно на желании, потому что вот так взять и отказаться от удобных трубочек-стаканчиков, отдать кому-то свои вещи или заставить себя мыть тетрапаки, крайне сложно, правда? Это не повод совсем отказываться от идеи сделать мир лучше своими руками. Начните самого малого! Выделите час времени, наденьте резиновые перчатки, запаситесь мусорным пакетом и выйдите в ближайший парк. Выберите небольшой кусок территории и соберите мусор, который там наверняка оставили менее сознательные граждане. Желательно, конечно, отдельно собрать бумагу, отдельно пластик, и отдельно стекло. Всё! Маленькое доброе дело сделано, а наша планета стала на шаг ближе к своему идеальному состоянию.