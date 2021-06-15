Хотите выразить свои чувства по отношению к любимой девушке, но никак не можете подобрать нужные слова? Букет свежих цветов сделает это за вас. Да, цветы действительно умеют говорить. Многие люди уже испокон веков пользуются языком цветов, чтобы передать все то, что есть на душе. Но, если вы не уверены, что сможете выбрать букет для девушки, который будет отражать весь спектр ваших чувств, воспользуйтесь помощью профессионалов.

Флористы компании Flowers.ua. знают все тонкости цветочного этикета, а потому смогут грамотно составить традиционный букет или букет в коробке, который курьеры быстро доставят по указанному адресу. Не сомневайтесь, растения для композиций всегда самые свежие, а оформление букета выше всяческих похвал. Доставка цветов по всем крупным городам страны бесплатная.

Значения цветов

На то, чтобы перечислить значения всех цветов, которые сегодня используются для составления букетов и композиций, уйдет уйма времени. Поэтому давайте остановимся на символике самых любимых и популярных сортов.

Букет роз способен передать целую палитру чувств и эмоций. Это вечная классика. Сам посыл напрямую зависит от цвета бутонов.

Например, красные розы традиционно олицетворяют любовь, темно-красные — страсть, розовые — нежность, молочные и кремовые — дружескую привязанность, желтые — восхищение интеллектом человека, а белые — чистоту.

Лилии говорят о том, что вы восторгаетесь красотой девушки.

Жасмин символизирует чувственность, женственность, элегантность и привлекательность.

Несколько веточек сирени помогут признаться в первой любви.

Тюльпаны означают счастье, радость и символизируют первое весеннее тепло, поэтому букет тюльпанов так часто дарят на 8 марта, как любимым девушкам, так и коллегам по работе.

Яркие и солнечные мимозы — цветы таинственности.

Орхидеи дарят тем девушкам, чья красота не имеет себе подобных.

Георгины — величественные цветы, которые говорят «я восхищен тобой».

Хризантемы — эти пушистые цветы, которые радуют своим цветением вплоть до наступления холодов, согласно поверьям, имеют магические свойства. Так, принято полагать, что букет хризантем будет оберегать свою владелицу от разных напастей и болезней. Хризантемы обычно символизирует серьезные намерения и открытость чувств. Белые хризантемы можно подарить подругам, желтые — тем, кем вы заинтересованы, а красные — любимым девушкам.

Альстромерии — экзотические цветы, похожие на парящих в воздухе бабочек. Данные цветы символизируют неповторимость и уникальность человека. Кстати, эти цветы — идеальный подарок для аллергиков, ведь они совершенно не имеют запаха, зато выглядят просто удивительно.

Антуриум символизирует храбрость, неординарность, страсть. Дарить букет антуриумов или комнатный антуриум в горшке можно тем дамам, которыми вы восхищаетесь.

Герберы означают флирт, хорошее настроение, оптимизм. Букет из гербер — универсальный подарок и для друзей, и для любимых девушек, и для коллег. Смело выбирайте эти цветы, если хотите сделать кому-то комплимент или приятный сюрприз без повода.

Выбор цветовой гаммы букета для девушки

Презентовать букет цветов с пастельными, нежными лепестками следует молодой девушке, а женщине в возрасте более подойдут букеты насыщенных оттенков.

Хотите подарить цветы подруге детства или сестре? Смело выбирайте цветы оранжевого или желтого оттенка.

Леди, с которыми вас связывают близкие отношения, флористы советует дарить букеты с цветами всех оттенков красного.

Если вас с женщиной связывают исключительно деловые отношения, то цвет букета может быть нейтральным. Например, кремовым или сиреневым.

Сказать “я тебя люблю” юной девушке помогут незабудки и любые букеты в белой или розовой гамме.

Белые розы, каллы или лилии, подаренные супруге или маме, будут символизировать духовную чистоту и глубокое уважение.

Какие цветы выбрать для того или иного события

От характера события зависит и выбор оттенка цветов. Чем торжественнее мероприятие, тем ярче могут быть цветы.

Красные цветы принято дарить девушкам, с которыми вас связывают очень близкие, романтические отношения. Презентуют их на любые праздники и без повода.

Букеты белого цвета чаще дарят юным особам, а причиной для такого подарка может быть любой повод: свидание, удачная сдача экзаменов, и тому подобное.

Цветы желтого оттенка — вовсе не цветы разлуки. Букеты цвета солнца часто дарят артистам как знак восхищения их творчеством, а также всем, кому просто хочется поднять настроение.

Синие или голубые цветы можно дарить неординарным личностям и молодым родителям, поздравляя с рождением малыша.

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Теперь нет необходимости ездить по цветочным магазинам, тратить на это свое время, силы и нервы. Всего несколько кликов мышкой — и букет ваш.