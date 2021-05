На радость «любимкам»: Nilletto выступит в Киеве

NILETTO, он же Данил Прытков, должен был дать первый большой сольный концерт в Киеве 28 ноября 2020 года. К сожалению, пандемия изменила творческие планы артиста, что привело к нескольким изменениям дат выступления. Но сейчас уже на 100% известно, что 10 июня мы услышим NILETTO в Stereo Plaza. Все приобретенные билеты действительны на новую дату и не требуют замены.

Все это время артист не сидит сложа руки, а создает новую музыку, снимает видео, появляется в телевизионных и YouTube-шоу и радует фанатов активностью в социальных сетях. Например, начал снимать влоги о гастролях и своей творческой команде.

NILETTO – мастер неожиданных и успешных музыкальных коллабораций. Недавно он записал новую дуэтную песню «Не люблю» с Анет Сай и сразу же представил видео на нее.

Из последних достижений NILETTO: чувственная и одновременно динамичная композиция «НевывоЗИМАя» и фантастический клип-блокбастер на нее, ради которого Данилу пришлось стать самураем и драться на мечах. Конечно же, все это ради воссоединения с любимой и романтического финала.

Но и это не все новости. Уже около месяца артист держит интригу относительно того, когда выйдет трек Someone like you. Дело в том, что Данил выложил кусочки этой песни в соцсети, и она безумно понравилась поклонникам. Когда мир увидит полная версия композиции, пока неизвестно. Однако что-то нам подсказывает, что мы однозначно услышим ее 10 июня.

Бесспорно, до киевского концерта поклонников ждет множество новостей и еще не один хит от NILETTO. Любимые фанатами песни и совершенно новые треки артист обязательно споет 10 июня в столичном концертном зале Stereo Plaza. Нужно лишь немного подождать. До встречи летом!