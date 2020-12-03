ТОП-8 идей, как провести декабрь в Киеве: Праздничное настроение detected!

Это только кажется, что декабрь ограничивается домашними посиделками с ароматным кофе и сериалами на Netflix. На самом деле идей, как провести первый месяц зимы в Киеве, множество. Мы насчитали 10 и делимся ими в этой статье.

В гости к колдунам и магам

С 5 декабря в Киеве станет на одну замечательную зимнюю локацию больше. Бывшая летняя резиденция отдыха Osocor в морозную пору превратится в магическую деревушку, где будут заправлять колдуны из Хогсмида. Там они проведут мастер-классы по заклинаниям и зельеварению и погрузят горожан в мир волшебства.

Также в здесь расположится большой каток площадью 800 квадратных метров, горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и бары со сливочным пивом и глинтвейном.

Организаторы обещают, что с 11.00 до 17.00 здесь будут проходить основные активности для семейного отдыха. А уже с 17.00 до 22.00 стоит ждать вечеринок под сеты диджеев.

Где: улица Виноградная, Osocor Winter Village

Провождаем старый год

Каждый из предновогодних вечеров в Caribbean Club Concert Hall обещает быть особенным. Смотрите сами: 10 декабря — «Фортепианная вечеринка» от Павла Игнатьева, 14 декабря — танцевальная программа The Greatest Christmas Pop Hits, 15 декабря — зимнее джазовое событие «Джаз для Взрослых» с Алексеем Коганом, 21 декабря — Merry Swinging Christmas от Aniko Dolidze Big Band, 22 декабря — ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show.

Посетить каждое из мероприятий смогут только 100 человек. Поэтому не стоит беспокоиться о безопасности и камерности ивентов!

Где: Caribbean Club Concert Hall

Полюбоваться главной елкой страны

Красавицу-елку уже сооружают на Софийской площади. В этом году она будет высотой 31 метр, из искусственной хвои и куполом из гирлянд, который будет выглядеть, как звездное небо. Новогодних игрушек на праздничной елке-2021 засияет более полутора тысяч. Все они будут изображать жителей сказочного леса.

По традиции, зажгут главную елку страны 19 декабря в 19.00.

Где: Софийская площадь

Пойти на концерт-презентацию «Хамерман Знищує Віруси»

Группа, чье творчество называют одновременно музыкой, концептуальным артом и театром, — «Хамерман Знищує Віруси» представит свою новую пластинку «КРЯ» 16 декабря.

Чего ждать от свежего материала, неизвестно. Ведь артисты могут петь песни и под хор, и под тяжелые гитары, и под струнный квартет, и даже под «минусовку».

Где: Docker pub

Увидеть киноперформанс «Земля/ДахаБраха»

11 декабря мы советуем прикоснуться к прекрасному и увидеть и услышать гениальное творение мирового киноискусства — фильм «Земля» Александра Довженко в музыкальном сопровождении группы «ДахаБраха».

Коллектив написал саундтрек в 2012 году и уже успел запремьерить его на Одесском МКФ, а затем показать на многих международных кинофестивалях и концертных площадках. В целом легендарный киноперформанс увидели зрители более 20 стран. А 11 декабря его услышат и увидят киевляне и гости столицы.

Де: кинотеатр «Киевськая Русь»

Потанцевать на шоу ТНМК Jazzy Deluxe

За щедрой порцией хип-хопа и джаза в декабре стоит идти на музыкальное шоу ТНМК Jazzy Deluxe. Оно состоится 13 декабря. На шоу «Танки» зачитают свой рэп под невероятные аранжировки украинского джазмена, музыканта и композитора Денниса Аду.

Не пропустите эту эксклюзивную программу, ведь неизвестно, когда артисты снова покажут фантастический микс хип-хопа и джазовой музыки.

Где: Stereo Plaza

Заглянуть на концерт группы «Жадан и Собаки»

22 декабря дадут дополнительный концерт музыканты бэнда «Жадан и Собаки» во главе с культовым украинским литератором и общественным деятелем Сергеем Жаданом.

Харьковский ска-панк проект традиционно будет разрывать столичный Docker Pub. Но на этот раз даст особый эксклюзивный концерт «на заказ», на котором будет исполнять песни, больше всего полюбившиеся поклонникам. Для этого группа опубликовала пост в фейсбуке, призвав фанатов оставлять свои пожелания в комментариях.

Где: Docker Pub

Подарить себе новогоднее настроение, посетив спектакль «Ночь перед Рождеством»

Мистика, любовь и неповторимая гоголевская атмосфера — спектакль про невероятную ночь на хуторе близ Диканьки точно добавит новогоднего настроения и позитива еще на год вперед.

Любимые герои (Оксана, Вакула, Солоха, Пацюк, Черт), аутентичная музыка, много юмора и знакомые рождественские приключения в новом видении — все это ждет вас 14, 23 и 30 декабря на представлении «Ночь перед Рождеством» от театра «Актер».

Где: театр «Актер»