Будет крутая Birthday Party: Куражу исполняется 5 лет! Программа вечеринки
Куражу исполняется 5 лет и организаторы ивента приглашают провести выходные в праздничном настроении! Что будем делать? Веселиться! Когда? 10-11 октября! Где куражимся в честь юбилея? В 19-м павильоне ВДНГ! И еще одно важное – вход в костюмах в эти дни бесплатный
Уже пять лет подряд Кураж наполняет наши жизни праздником и добром. На этот раз в свой день рождения Кураж подготовил много сюрпризов: конкурс костюмов со звездным жюри (номинации: семейная, взрослая (соло), детская, собаки, наиболее креативная маска), благотворительная лотерея, розыгрыш Кураж-бокса с Кураж ID и сертификатами и подарками от друзей и партнеров Кураж — Aperol, G.Bar, Цирюльник, Sneaker Mate, Love Space, Miniso и других. В субботу с 19:00 до 23:00 в Rotten Ambar пройдет вечеринка Vogue-Beats Day Party x Кураж с перфомансом от HOBOSS Live, MC, джемами и сюрпризами.
Также на выходных: цветочная ярмарка от Кловского Сада и Florest Farm, аттракционы, натуральные вина, танцевальные соревнования и лучшая дневная вечеринка в Киеве.
Среди звездных продавцов на барахолке Alyona Alyona, Варвара Барто, а также Ксения Шнайдер со скидками на одежду своего бренда до 90%.
Среди активностей на Кураж Anniversary:
- Бесплатное колесо обозрения от Pepsi
- Аттракцион Скамейка
- Аттракцион Экстрим
- Зона тату: тату на выбор (400-600 грн) + бесплатные татуировки «Будь любым»
- Ретро-автоматы
- Зона быстрых свадеб (благотворительный взнос от 50 грн)
- Выставка анимированных плакатов
- Танцевальный мастер-класс от Дани Демехина
- Тусовка собак в костюмах
- Автомат виртуальной реальности, кикер, настольный теннис, баскетбол
- Зона праздничного грима
- Детская комната: няни, слаймы, чтения, мастер-классы
- G.bar на Кураже предоставляют моно-услуги (яркие губы/стрелка/веснушки – плетение). А еще крошки-джи помогут гостям перевоплотиться в разные образы перед конкурсом костюмов прямо на площадке. В корнере G.bar можно сделать ugly make с темными губами, широкими стрелками или флеш-татуировками
- ЦирюльникЪ — стригут на Кураже за добровольную оплату (на чай ребятам)
- Take a cat — здесь можно бесплатно забрать себе пушистого друга и подарить ему новый дом. Искать корнер нужно на втором этаже барахолки
Благодаря Артхаус Трафик на Кураже снова будет
открыт кинотеатр.
Суббота, 10.11:
12:30 Красная черепаха / La tortue rouge
14:00 Это всего лишь конец света / Juste la fin du monde
15:45 Мои мысли тихие
17:30 Портрет девушки в огне / Portrait de la jeune fille
19:30 Жаркие летние ночи / Hot Summer Nights
21: 40 Паразиты / 기생충
Воскресенье, 11.11:
12:30 Друзья / Les deux amis
14:15 Не волнуйся, он далеко не уйдет / Do not Worry He Will not Get Far on Foot
16:20 Зеленая книга / Green Book
18:30 Кэрол / Carol
20:30 Мой король / Mon roi
праздничный лайн-ап:
Субота, 10.11:
13:00 Suga4ka
15:00 Іван Барбул aka Barbulone
17:00 Katro Zauber
19:00 Pavel Plastikk
21:00 Smailov
Неділя, 11.11:
13:00 Gram on vinyl
15:00 Pantileev
17:00 Daria Kolomiec
19:00 Lunni
21:00 Yura Denisenko
Ивент продуман с соблюдением всех санитарных норм:
– мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу
– дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м
– дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа
– индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности
– ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии
– температурный скрининг и общие санитарные нормы
– сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции
– регулируемое количество людей на барахолке в ангаре
– вход в уборные и павильон только в масках
– специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации
Все подробности и расписание будут появляться на страницах Куража в Facebook и Instagram. Билеты можно купить здесь, а также на кассе при входе (желательно использовать бесконтактные способы оплаты). Также на вход будут действовать билеты, приобретенные на отмененные мероприятия и Кураж ID, а вход в костюме в воскресенье — бесплатно.
Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.
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