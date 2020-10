Будет крутая Birthday Party: Куражу исполняется 5 лет! Программа вечеринки

Куражу исполняется 5 лет и организаторы ивента приглашают провести выходные в праздничном настроении! Что будем делать? Веселиться! Когда? 10-11 октября! Где куражимся в честь юбилея? В 19-м павильоне ВДНГ! И еще одно важное – вход в костюмах в эти дни бесплатный

Уже пять лет подряд Кураж наполняет наши жизни праздником и добром. На этот раз в свой день рождения Кураж подготовил много сюрпризов: конкурс костюмов со звездным жюри (номинации: семейная, взрослая (соло), детская, собаки, наиболее креативная маска), благотворительная лотерея, розыгрыш Кураж-бокса с Кураж ID и сертификатами и подарками от друзей и партнеров Кураж — Aperol, G.Bar, Цирюльник, Sneaker Mate, Love Space, Miniso и других. В субботу с 19:00 до 23:00 в Rotten Ambar пройдет вечеринка Vogue-Beats Day Party x Кураж с перфомансом от HOBOSS Live, MC, джемами и сюрпризами.

Также на выходных: цветочная ярмарка от Кловского Сада и Florest Farm, аттракционы, натуральные вина, танцевальные соревнования и лучшая дневная вечеринка в Киеве.

Среди звездных продавцов на барахолке Alyona Alyona, Варвара Барто, а также Ксения Шнайдер со скидками на одежду своего бренда до 90%.

Среди активностей на Кураж Anniversary:

Бесплатное колесо обозрения от Pepsi

Аттракцион Скамейка

Аттракцион Экстрим

Зона тату: тату на выбор (400-600 грн) + бесплатные татуировки «Будь любым»

Ретро-автоматы

Зона быстрых свадеб (благотворительный взнос от 50 грн)

Выставка анимированных плакатов

Танцевальный мастер-класс от Дани Демехина

Тусовка собак в костюмах

Автомат виртуальной реальности, кикер, настольный теннис, баскетбол

Зона праздничного грима

Детская комната: няни, слаймы, чтения, мастер-классы

G.bar на Кураже предоставляют моно-услуги (яркие губы/стрелка/веснушки – плетение). А еще крошки-джи помогут гостям перевоплотиться в разные образы перед конкурсом костюмов прямо на площадке. В корнере G.bar можно сделать ugly make с темными губами, широкими стрелками или флеш-татуировками

ЦирюльникЪ — стригут на Кураже за добровольную оплату (на чай ребятам)

Take a cat — здесь можно бесплатно забрать себе пушистого друга и подарить ему новый дом. Искать корнер нужно на втором этаже барахолки

Благодаря Артхаус Трафик на Кураже снова будет

открыт кинотеатр.

Суббота, 10.11:

12:30 Красная черепаха / La tortue rouge

14:00 Это всего лишь конец света / Juste la fin du monde

15:45 Мои мысли тихие

17:30 Портрет девушки в огне / Portrait de la jeune fille

19:30 Жаркие летние ночи / Hot Summer Nights

21: 40 Паразиты / 기생충

Воскресенье, 11.11:

12:30 Друзья / Les deux amis

14:15 Не волнуйся, он далеко не уйдет / Do not Worry He Will not Get Far on Foot

16:20 Зеленая книга / Green Book

18:30 Кэрол / Carol

20:30 Мой король / Mon roi



А также гостей ждет

праздничный лайн-ап:

Субота, 10.11:

13:00 Suga4ka

15:00 Іван Барбул aka Barbulone

17:00 Katro Zauber

19:00 Pavel Plastikk

21:00 Smailov

Неділя, 11.11:

13:00 Gram on vinyl

15:00 Pantileev

17:00 Daria Kolomiec

19:00 Lunni

21:00 Yura Denisenko

Ивент продуман с соблюдением всех санитарных норм:

– мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу

– дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м

– дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа

– индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности

– ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии

– температурный скрининг и общие санитарные нормы

– сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции

– регулируемое количество людей на барахолке в ангаре

– вход в уборные и павильон только в масках

– специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации

Все подробности и расписание будут появляться на страницах Куража в Facebook и Instagram. Билеты можно купить здесь, а также на кассе при входе (желательно использовать бесконтактные способы оплаты). Также на вход будут действовать билеты, приобретенные на отмененные мероприятия и Кураж ID, а вход в костюме в воскресенье — бесплатно.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

