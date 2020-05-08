Первая в Украине система учета бездомных от Куража и Suka_zhizn

С начала года киевская благотворительная барахолка Кураж направила все силы на один сектор благотворительности — помощь бездомным вместе с проектом Suka_zhizn (ОО “Життя буремне”), который занимается дестигматизацией бездомных в Украине. Сейчас проект внедряет инструмент, который будет первым и единственным техническим решением вопроса реального подсчета количества бездомных в Киеве, что даст понимание того, каким должен быть объем и бюджет помощи таким людям.

Подробнее о том, как это стало возможно:

В начале апреля Кураж и Suka_zhizn рекордно быстро собрали 359 768 грн. на помощь бездомным. Увидев реакцию и количество неравнодушных людей, Кураж и Suka_zhizn решили запустить более длительный сбор средств в общую копилку: Кураж х Suka Zhizn 2020.

Средства с первых сборов были потрачены на приобретение пакетов с предметами первой необходимости для бездомных во время карантина.

Однако, для скоординированных действий и систематической работы всех профильных общественных организаций проект решил создать свою систему учета бездомных (СRM) и предоставленной им помощи. Для этого необходимо было собрать 131 728 гривен, чтобы на эти средства приобрести годовую лицензию на CRM с интеграцией, дизайном, оплатой работы специалистов и кассовых операций.

С помощью благотворителей и друзей проекта, его удалось полностью закрыть средствами из общей копилки Куража и Suka_Zhizn.

Благодаря этому — на сегодняшний день первая в Украине CRM-система скоро начнет свою работу.

Для чего нужна система учета бездомных (CRM)?

По официальным данным Центра учета бездомных граждан на 2018 год в Киеве зарегистрировано 1628 бездомных. Реальная цифра от общественных организаций, работающих с бездомными — около 50 000 человек только в столице. При отсутствии единой системы регистрации вычислить фактическое количество людей просто невозможно.

Адаптированная CRM-система поможет:

Сформировать единую базу данных о бездомных в Киеве, а затем и в Украине;

Синхронизировать действия местной власти и организаций, которые занимаются вопросом бездомных;

Зафиксировать истории попадания людей на улицу;

Выбирать эффективные средства помощи для возвращения бездомных к нормальной жизни;

Отчитываться перед благотворителями об объеме предоставляемой помощи.

Пилотная отработка системы состоится в Киеве.

Среди дальнейших действий:

настройка, инсталляция и тестирование системы;

отработка механизма внесения данных;

предоставление доступа к CRM другим общественным организациям, работающими с бездомными;

обучение всех людей, которые будут работать с системой.

Помимо запуска системы в рамках собственного проекта, в дальнейшем планируется также предоставление доступа и другим организациям, которые занимаются данным вопросом.

Кураж и Suka_zhizn планируют завершить подготовительные работы по настройке и брендингу системы в конце мая и представить ее широкой общественности, в том числе местной власти.

Что в итоге?

На каждого бездомного в системе будет заведена карточка с фиксацией истории бездомности и всей оказываемой помощи, и будет предоставлена ​​каждому лицу. В частности, планируется включить вопрос о том, как человек попал на улицу и сколько там уже проживает. Это поможет понять истинные причины бездомности. Для снижения риска дублирования бездомных в системе проект планирует использовать систему нейроидентификации по фото, что позволит быстро понять был ли данный человек уже зарегистрирован в системе. Каждый бездомный получит карточку или браслет для быстрой идентификации. Если карточка или браслет будут потеряны, то, опять же, поможет система нейроидентификации.

Проект предусматривает дополнительное техническое обеспечение: компьютеры или планшеты для работы, сканеры штрих-кодов или отпечатков пальцев, дизайн и печать карточек или браслетов для бездомных, нейроидентификацию.

Глобальная цель проекта — предоставлять актуальную информацию, которая будет влиять соответствующим образом на государственные программы по преодолению проблемы бездомности.

Привлечение средств для финансирования этих направлений будет происходить позже, тем временем длительный сбор средств продолжается в общей копилке Кураж х Suka Zhizn 2020.