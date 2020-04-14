«UNILEVER УКРАИНА» дарит украинским больницам дезинфицирующие средства

Компания отправляет в областные инфекционные больницы Domestos и мыло «Dove», чтобы помочь специалистам преодолеть пандемию.

Около 5000 дезинфицирующих средств и 5000 единиц мыла получат областные больницы Украины от «UNILEVER УКРАИНА». Это подарок общей стоимостью около 500 тысяч гривен. Таким образом компания хочет поблагодарить медиков за труд и помочь им сдержать развитие пандемии в Украине.

Социальная инициатива стартовала 23 марта 2020 года. За этот период помощь от компании уже получили больницы Днепропетровской, Киевской, Черновицкой, Житомирской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Черниговской, Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областей. Список медицинских учреждений согласован с областными государственными администрациями.

– Компания не может оставаться в стороне в период обострения эпидемиологической ситуации в Украине и следя за постоянно растущими цифрами заражения. То, что мы можем сейчас сделать – обеспечить необходимым количеством дезинфицирующего средства Domestos областные инфекционные больницы Украины. Основное действующее антимикробное вещество содержит гипохлорит натрия, рекомендованный ВОЗ для обеззараживания медицинских, бытовых и других помещений. Я убежден, что объединяя усилия и придерживаясь обязательных гигиенических правил и санитарных норм, мы скорее сможем остановить распространение вирусной инфекции и уберечь наших граждан от заражения, – прокомментировал Генеральный директор «UNILEVER УКРАЇНА» Василий Бовдилов.

В составе Domestos содержится основное действующее антимикробное вещество – гипохлорит натрия. Оно рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения в концентрации 0,5% для профилактики распространения вирусных инфекций, эффективной гигиены, а также дезинфекции общественных и жилых помещений. К средствам Domestos входит гипохлорит натрия в концентрации от 2 до 5%, что в 4-10 раз больше, чем считается эффективным по методологии ВОЗ.

Компания планирует в ближайшее время направить средства дезинфекции и гигиены во все области Украины.