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Как сейчас выглядят главные героини сериала «Отчаянные домохозяйки»

Один из самых популярных сериалов 2000-х, «Отчаянные домохозяйки» снова на экране! Со вторника по четверг днем на Новом канале снова появляются красотка Габриэль, педантичная Бри, забавная Сьюзан, заботливая Линет и сексуальная Иди. С момента выхода сериала на телеэкраны прошло около 15 лет, и в жизни «домохозяек» многое изменилось, впрочем, изменились в первую очередь и они сами! Давай посмотрим, как  же сейчас выглядят актрисы, сыгравшие главные роли в «Отчаянных домохозяйках»!

Ева Лонгория, успешная актриса и модель, чья героиня Габриэль расцветает с каждым сезоном, явно запаслась секретом вечной молодости. В свои 45 лет она выглядит просто великолепно! И, если честно,  даже несколько привлекательнее, чем 15 лет назад. Но ее красота – это не удачные гены, актриса склонна к полноте, и за последние годы успела сильно поправиться. С трудом ей удалось вернуться в прежнюю форму и терять ее она больше явно не намерена!

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Фелисити Хаффман, сыгравшая роль Линет Скаво, не только в сериале примерная жена. В жизни она с 1997 года состоит в браке с Уильямом Мэйси, с которым, к слову, они встречались 15 лет до замужества. У четы подрастают две дочери – Джорджиа и София. И хотя на фото Фелисити можно разглядеть парочку морщинок, она излучает женственности и ту скрытую сексуальность, которая подвластна только уверенным в себе женщинам.

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Мало кто знает, что актрисе Марсии Кросс роль Бри Ван де Камп чрезвычайно близка. Она также как и ее героиня похоронила первого мужа, и потом встретила новую любовь – своего нынешнего супруга Тома Махони. У четы подрастают дочери-близняшки – Саванна Роуз и Иден Женева. Выглядит актриса, как и положено заботливой маме: ухоженно и сдержанно! Главное, что ее «изюминка» – огненно-рыжий цвет волос – до сих пор приковывает восхищенные взгляды.

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Тери Хэтчер, актриса, исполнившая роль неуклюжей Сьюзан Майер, кажется, отлила себе немного зелья молодости у Евы Лонгории. Она практически не изменилась за эти 10 лет! Недавно актриса появилась на экранах в картине «Supergirl» и, глядя на ее героиню, сложно избавиться от образа Сьюзен, который тут же всплывает перед глазами.

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Роль строптивой блондинки, мечтающей выйти замуж, Иди досталась актрисе Николлетт Шеридан. В сериале с личной жизнью у Иди всё сложно, и точно также на любовном фронте у самой актрисы – она уже успела дважды развестись, но так до сих пор и не встретила того единственного! Впрочем, образ роковой блондинки, от которого Николлетт не собирается отказываться, выигрышный, и она еще точно успеет найти мужчину, брак с которым окажется крепче, чем предыдущие.

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Смотрите сериал «Отчаянные домохозяйки» на Новом канале со вторника по четверг в 11:00.

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