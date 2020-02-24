Выходные в феврале 2020 будут немного дольше. Читай, что ждет украинцев во второй месяц года Белой Металлической Крысы! Будем ли отдыхать дополнительные дни в связи с високосным годом? Сколько выходных будет в Украине в феврале 2020? Ответы – в материале!

Выходные в феврале 2020: будем ли отдыхать дополнительные дни

Выходные в феврале порадуют украинцев своей продолжительностью. Последний месяц зимы обещает дополнительный отдых. Во-первых, 2020 – високосный год. Вместо привычных 365 дней, в календаре появляется 366. Поэтому и в феврале прибавляется еще один день.

Во-вторых, последний день зимы выпадает на субботу. А поскольку уикенд идет в паре с воскресеньем, мы будем отдыхать целых 10 дней! И не много, и не мало, если речь идет о «ничегонеделание». Последний раз выходной день совпадал с 29 февраля только в 2004 году.

Всего в феврале 2020 будет 20 рабочих дней и 9 выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля.

Календарь праздничных дней на февраль 2020 в Украине:

Помимо Дня Святого Валентина, февраль 2020 будет щедр на неофициальные праздники для украинцев. Почти каждый день – радость, ура!

2 февраля – День сурка

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного

14 февраля – День влюбленных

12 февраля – Международный день брачных агентств

24 февраля – начало Масляной недели

Кроме этого, мы нашли несколько необычных и милые праздники, которыми хотим с тобой поделиться. Запиши актуальные для себя даты и не забудь поздравить близких:

4 февраля – День резиновых калош

5 февраля – День эрудита

9 февраля – День артиста

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

19 февраля – День гадкого утенка

22 февраля – День кошки в Японии

26 февраля – Всемирный день неторопливости

27 февраля – День оптимиста

Выходные в феврале 2020: куда пойти?

Выставка костюмов «Магия кино»

Когда: с 12:00 до 20:00 до 13 февраля

Где: ВДНХ, просп. Академика Глушкова, 1

Цена: 90-390 грн.

На выходных можно посетить один из павильонов ВДНГ, где проходит выставка костюмов, созданных для украинских фильмов и сериалов. В частности, здесь можно полюбоваться нарядами героев из фильмов «Захар Беркут», «Віддана» и телесериала «Крепостная».

Roshen Winter Village

Когда: с 12:00 до 22:00 (будние дни) и с 10:00 по 22:00 (на выходных) до 1 марта

Где: пр. Науки, 1

Цена: 120 грн (будний день) и 140 грн (выходной)

Для любителей активного вида отдыха этот вариант будет в самый раз. Кондитерская фабрика создала собственную зимнюю сказку. Здесь можно вдоволь накататься на коньках и согреться горячим чаем либо же глинтвейном. А после посетителя порадует праздничная ярмарка с разнообразной подборкой с трит-фуда и новогодняя елка высотой почти 15 метров.

Интерактивная выставка «Ukraine WOW»

Когда: до 29 февраля

Где: улица Георгия Кирпы, 4

Цена: 50 грн

Эта выставка сделала настоящий фурор. Она покорила сердца не только украинцев, но и гостей столицы. Если ты не успела ее посетить, то у нас есть хорошая новость – ее продлили до 29 февраля.

Киевляне и гости города смогут полетать над Родиной-матерью в виртуальной реальности, посмотреть в телескоп Николаевской астрономической обсерватории, увидеть оригиналы работ Малевича и Архипенко, узнать, как рождается бренд и как выглядели первые серебряные гривны Киевской Руси, зайти в мазанку и тоннель любви, построенные прямо в выставочном пространстве, и многое другое.

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