Меган Маркл сегодня – кумир миллионов девушек во всем мире. Кто-то копирует ее стиль, кто-то – прическу, кто-то пытается позировать на фото точь-в-точь как герцогиня Сассекская. Но каждая девушка знает, что 50% успешного образа составляют… брови! Красивая и правильная их форма – залог успеха. Именно поэтому журнал Daily Mail пригласили в гости стилиста Меган Маркл и узнал у нее, в чем секрет идеальных бровей герцогини.

Шеррил Райли – стилист супруги принца Гарри рассказала четыре самых важных правила, которым нужно следовать.

Брови не должны быть симметричными

«Совершенно нормально, когда одна бровь выше другой, – говорит Шеррил. – Они не должны быть одинаковыми: они сестры, а не близнецы. Я никогда не встречала людей с одинаковыми бровями. Мне нравится, когда брови моих клиентов максимально природные и натуральные. Я лишь придаю им немного цвета и густоты».

Берите пример с Одри Хепберн

«Следуя стилю Одри, я пытаюсь уменьшить дугу и приподнять концы бровей. Но важно сделать это плавно, а не резко, – рассказывает Шерилл. – Это наиболее универсальный стиль, он подходит большинству женщин!».

Именно стиль, которые Шеррил называет «Одри» – вдохновленный яркими широкими бровями Хепберн – наиболее любим герцогиней Сассекской.

Прямые, а не дугой

«Высокая дуга может придать женскому лицу сердитый вид. Я предлагаю клиентам попробовать такой вариант, и для этого слегка отрастить брови. На самом деле, такой вариант самый «не требовательный»: нужно лишь раз в неделю немного подстригать волосинки и подкрашивать карандашом пробелы».

Слишком частое выщипывание бровей может привести к повреждениям

«Если выдергивать волоски чересчур часто, можно повредить фолликулы и брови перестанут расти. Когда мне было 13 лет, я сбрила брови, чтобы они отросли заново. Но я не понимала, что делаю! – признается Шерил. – В конце концов все закончилось тем, что у меня остались две «полуброви», и к прежней форме они так и не вернулись. На самом деле мое увлечение бровями и связано с тем, что мои собственные – беспорядочные. И теперь моя миссия – рассказывать женщинам, как достичь желаемой формы бровей и чего ни в коем случае делать нельзя!».

Фото: @meghan_markle

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