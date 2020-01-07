Наверняка ты слышала, что с 13 на 14 января празднуют… А вот тут мнения расходятся! Кто-то в эту ночь встречает Старый Новый год, кто-то – Щедрый вечер, а у кого-то это ночь «с Меланьи на Василия». Так что же мы все-таки сегодня будем отмечать? Чтобы ответить на этот вопрос, давай для начала разберемся, что это, в принципе, за праздники!

Начнем со Старого Нового года. По факту, это тот же Новый год, только «по старому стилю», а точнее – по юлианскому календарю. Это уникальный праздник, и существует он только в Украине, России, Молдавии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Грузии. Появилась традиция отмечать Старый новый год в 1918 году, после введения григорианского календаря. И по сей день этот праздник остается актуальным, тем более что он продлевает выходные!

Важно, что особых традиций празднования Старого Нового года нет, так что в каждой семье его встречают по-своему: кто-то снова готовит оливье, кто-то вновь открывает шампанское в 00:00, а кто-то просто собирается вечером с родными за чашечкой чая! Но на праздничное настроение масштаб торжества не влияет, ведь правда?

В эту же ночь, с 13 на 14 января, по христианским обычаям чтят память преподобной Меланьи и встречают святого Василия Великого. Вечером после заката солнца группы молодых людей наряжаются, одевают маски зверей и отправляются щедровать. Один из парней переодевается в девушку и «превращается» в Меланью, поэтому вся прогулка ряженых и называется «водить Меланью». Щедрующие обходят дома, развлекая хозяев веселыми сценками, танцами и традиционными праздничными щедривками. Чаще всего в этих песнях звучат пожелания благополучия и счастья в новом году!

В ночь «встречи» Меланки и Василия по традиции парни могли получить второй шанс. Если в прошлом году молодой человек получил от своей возлюбленной отказ, то вечером 13 января он мог повторить попытку.

Кстати, именно с праздником Меланьи и Василия появилась традиция готовить на Новый год холодец. Василий Великий считался покровителем свиноводства, поэтому обязательным блюдом на праздничном столе был запечённый поросенок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота. Позже, когда запеченного поросенка могла себе позволить не каждая семья, отголоском традиции стало приготовление холодца из свинины.

И если уж речь зашла о праздничном застолье, то пора вспомнить и про Щедрый вечер. Он, по сути, тесно переплетается с праздником Меланьи и Василия. Вечером 13 января хозяйки готовят щедрый стол из 12-ти непостных блюд, среди которых обязательно должна быть богатая кутя, заправленная салом или смальцем.

По украинской традиции, вечером 13 января обязательно следует отнести гостинцы крестным, а утром 14 января угостить родных, соседей, друзей вкусными блюдами с праздничного стола в честь Василия.

И еще одна праздничная традиция – это гадания. Считается, что в ночь с 13 на 14 января они особенно правдивы. Чтобы увидеть во сне своего суженого, нужно перед тем, как лечь в постель, расчесать волосы, положить под подушку гребешок и проговорить «суженый-ряженый, приди расчесать мне голову», и он обязательно появится во сне!