Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2019? Стоит ли планировать небольшой отпуск? И какие праздники в ноябре стоит не забыть? Сейчас мы все расскажем!

Итак, выходные в ноябре 2019 не порадуют дополнительными днями отдыха. Нерабочими будут только субботы и воскресенья – 9, 10, 16,17, 23,24 и 30 ноября. Но не стоит расстраиваться: будут поводы для праздников и классные мероприятия для отдыха.

Праздники ноября

9 ноября – День украинской письменности и языка и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. 10 ноября – Всемирный день молодежи. 17 ноября – Международный день студентов. 19 ноября – Всемирный день мужчин. 21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий и Международный день отказа от курения! Если ты ждешь знак, чтобы отказаться от этой вредной привычки, то вот он! 22 ноября – Черная пятница. 30 ноября – День домашних животных.

Куда сходить в ноябре в Киеве?

Фестиваль Загадочная Япония

Когда: до 8 декабря

чт-пт: 15:00-22:00

сб-нд: 11:00-22:00

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8А

Стоимость: взрослый билет от 200 грн, студенческий- 150 грн.

В Киеве открылся «портал» в Японию. Посетители увидят самурайськие бои, токийськие кварталы моды, японских богов и демонов, шедевры искусства и цифрового мира. А также, VR-игры, 3D-проекции, шоу фестивалей Сoachella и Sziget, бьюти- и фотозоны, аниме, мангу, косплей, боевые доспехи самураев, сад бонсай и чайную церемонию. Также смогут посетить гейм-зоны и ярмарку, а дети найдут, чем заняться в зеркальном лабиринте, магическом лесе, на мастер-классах и в кинотеатре. Фестиваль японской культуры занимает два этажа арт-пространства!

7-10 ноября: «Время Самураев»: фестиваль боевых искусств, 14-17 ноября: «Внутренняя Япония: культура, искусство, традиции», 21-24 ноября. «Открытая Япония: туризм, бизнес, образование», 29 ноября – 1 декабря. «Поп-культура и фэшн», 05-08 декабря – закрытие фестиваля.

Рождественская фабрика мечты

Когда: по 1 декабря на выходных, и с 7 декабря по 19 января каждый день

Где: ВДНХ, 2 павильон

Стоимость: 200 грн

Ты попадешь на праздничную площадь сказочного города, где живут и работают эльфы. Там можно купить елочные украшения и выпить кофе с десертами. На сказочной фабрике мастерские выглядят, как настоящее производство. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и раздуватель огня и специальные ванны для серебрения игрушек, а также – целая мастерская по росписи и покраске готовых украшений. Кроме этого ты можешь создать собственный шарик с заветной мечтой и забрать его домой. А еще в сказочном городе эльфов будет работать Рождественская Почта, где можно будет отправить подарки и частичку мечты своим близким.

True Kurazh Sale Кураж Базар

Когда: 16-17 ноября

Где: ВДНХ, 19 павильон, 12:00 – 22:00

Стоимость: 150 грн

Огромная барахолка от Кураж Базар приближается! Два дня в огромном пространстве в шоппинг-батле сойдутся охотники за модными артефактами по смешной цене. И, конечно, в лучших традициях барахолки будет звучать музыка от лучших киевских ди-джеев, планируются развлечения на миллион и любимая еда.

Как видишь, будет чем заняться!

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