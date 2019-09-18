В сентябре в кинотеатрах нам покажут: военную драму о реальных историях добровольцев битвы за Иловайск, продолжение легендарного хоррора, комедию о хитрых стриптизершах, романтическую комедию о неожиданном знакомстве и криминальный триллер о серийном убийце.

«Иловайск 2014 Батальон« Донбасс »

Август 2014. Командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Тарас Костанчук, позывной Бишут, получает тяжелые ранения в боях за Иловайск. Он не может покинуть оккупированный город, а потому ему приходится остаться там. Бишут пытается выжить благодаря помощи местных жителей, которые прячут его от российского офицера Рункова, оккупационного коменданта Иловайская. Выберется Бишут из оккупированного города, узнаем с 29 августа.

«Оно 2»

«Клуб неудачников» возвращается в родной город Дерри через 27 лет. Танцующий клоун Пеннивайз снова на коне, а значит – героям придется столкнуться со злом и кошмарами прошлого. Точно известно одно: кровь будет литься рекой … В кино с 5 сентября.

«Стриптизерши»

Танцовщицы элитного стрип-клуба Нью-Йорка не только сексуальные и соблазнительные, они еще и очень хитрые и амбициозные. Поэтому когда банковский кризис оставляет их без денег, девушки решают отомстить. Виновниками своих бед стриптизерши считают своих клиентов – белых воротничков с Уолл-стрит. Сколько денег удастся выманить у богачей и ли попадутся девушки, смотрите с 12 сентября.

«Умеешь ли ты хранить тайны?»

Говорят, что случайному попутчику можно рассказать все. Он не осудит да и вы никогда больше не увидитесь. Но у Эммы так не получилось. Испугавшись во время турбулентности в самолете, она выбалтывает все тайны незнакомцу, который сидел рядом. Все бы ничего, но он оказался молодым генеральным директором ее компании. Между ними завязывается страстный роман. Теперь он знает о ней все, а она о нем – ничего. Как завершатся эти отношения, узнаете с 19 сентября.

«Манящий, плохой, злой»

События разворачиваются в 1969 году. Умный и харизматичный Тед Банди встречает осторожную одинокую маму Лиз Клопфер. Они влюбляются и начинают вместе строить идеальное семейную жизнь. Картина домашней идиллии разрушается в тот момент, когда Теда арестовывают. Его обвиняют в серии жестоких убийств. Судебный процесс примерного семьянина и любящего отца приобретает значительный резонанс в СМИ. Удастся ли доказать вину Тэда Банди, смотрите с 19 сентября.

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