Вот и пришла осень, пора золотых листьев и бесконечных прогулок по парку. Синоптики обещают теплую погоду, а значит, еще рано прощаться со свиданиями на улице. Пользуйтесь теплом по максимуму, и увидите, что и в личной жизни у вас будет всё тепло и уютно. А на что звёзды советуют обратить особое внимание, читайте в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на сентябрь 2019.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сентябрь принесет много тепла, и не только на улице, но и в отношениях! Если у тебя нет второй половинки, звезды советуют в этом месяце проводить больше времени с друзьями – именно в компании старых знакомых тебя ждёт интересная встреча. А вот будет ли она иметь романтическое продолжение – решать тебе! Главное, не стесняйся быть собой. Если хочется бегать по траве босиком – бегай! ТОТ САМЫЙ обязательно влюбится в тебя именно такую – с развевающимися волосами и в венке из желтых листьев.

Звездный Овен: Эмма Уотсон

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, это ваш месяц! В сентябре вам можно абсолютно всё: принимать спонтанные решения, соглашаться на авантюры и поддерживать даже самые безумные предложения друзей. Всё будет замечательно. Тельцы, вы сейчас настолько успешны, что, кажется, и солнце светит исключительно для вас! Ловите момент, кайфуйте и наслаждайтесь жизнью!

Звездный Телец: Адель

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Август у вас, Близнецы, конечно, был непростой. Но в сентябре вы получите свое долгожданное вознаграждение – наконец-то все вопросы, которые вас волнуют, разрешатся! И произойдет это внезапно, как по мановению волшебной палочки. Расслабьтесь и не переживайте, если в первой половине месяца придется немного потрудиться, после 15 сентября в вашей жизни наступит ожидаемое благополучие на всех фронтах.

Звездные Близнецы: Алла Костромичева

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, а вот вам в сентябре нужно быть осторожными, особенно – с новыми знакомыми. Симпатичный новый коллега может оказаться вовсе не таким милым, каким кажется на первый взгляд. Внимательно изучайте людей, которых собираетесь впустить в свою жизнь – не все из них играют честно, важно вовремя отсеять лишних. Зато те, кто пройдут этот «отбор», точно сыграют важную роль в вашей будущей осенней истории!

Звездный Рак: Селена Гомес

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, настраивайтесь на позитив! В сентябре вас ждет приятный сюрприз в отношениях. Для тех, кто находится в активном поиске, это может быть судьбоносная встреча. А для тех, кто уже нашел свою половинку – новый этап в отношениях. В любом случае, заранее приготовьтесь к хорошим новостям, они точно будут!

Звездный Лев: Сандра Буллок

Дева (23 августа — 23 сентября)

В первой половине месяца включайте режим ожидания и не ныряйте в омут с головой. Последовательно, взвешенно принимайте решения, и уже во второй половине месяца вы поймете, чего бы вам стоили опрометчивые поступки. С 15 сентября, наконец, можно немного расслабиться и даже согласиться на небольшую авантюру: вам обязательно поступит интересное предложение. И от вашего ответа будет зависеть, как, где и с кем вы проведете эту осень!

Звездная Дева: Тим Бертон

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы, вам пора в отпуск! Вот прямо сейчас, не ожидая следующего лета. Погода нас балует, так что вполне можете поехать, если не в жаркие страны, то хотя бы к ближайшему водоему. Но не на выходные, как вы привыкли, а на целую неделю, чтобы по-настоящему отдохнуть. Если же совсем нет возможности взять отпуск, запишитесь на СПА – релакс-процедуры тоже пойдут вам на пользу.

Звездные Весы: Ким Кардашян

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вы, конечно, привыкли скромничать, но в сентябре придется научиться отключать эту «функцию». Всё будет складываться настолько удачно, что ваши успехи не останутся незамеченными. Но есть и обратная сторона медали: некоторые ваши знакомые станут неистово завидовать вашей удаче и распускать не очень приятные слухи. Учитесь абстрагироваться и «фильтровать» таких «друзей». Запомните – всем нравиться нельзя!

Звездный Скорпион: Райан Гослинг

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, танцуйте! И этим все сказано. В сентябре вас постоянно будут звать на какие-то вечеринки и праздники. Не вздумайте отказываться: именно там вы познакомитесь с новыми интересными людьми. И вполне вероятно, что кто-то из них останется с вами на всю жизнь. А в какой роли – решать вам!

Звездный Стрелец: Тейлор Свифт

Козерог (22 декабря — 20 января)

Август выдался достаточно насыщенным, пришло время немного отдохнуть. Никаких глобальных перемен в сентябре не планируется, так что можете просто расслабиться и плыть по течению. Не забывайте, правда, поглядывать по сторонам – звезды обещают важную встречу во второй половине месяца. Правда, романтической ее не назовешь, скорее – карьерной, но ведь это тоже неплохо, правда?

Звездный Козерог: Шаде

Водолей (21 января — 18 февраля)

За окном всё еще отличная погода, так что не стоит пока прощаться с пляжным отдыхом! Этим и займитесь в выходные, а если получится, то и в будни проводите как можно больше времени на природе. Именно она в сентябре станет для вас источником вдохновения и сил. Пригласите любимого человека на прогулку по парку или на пикник, и увидите – это станет толчком в ваших отношениях. Тем самым толчком, которого вы оба так долго ждали!

Звездный Водолей: Криштиану Роналду

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, приготовьтесь к внезапному перевороту вашей жизни с ног на голову. Не бойтесь, пусть даже перемены вас пугают (это нормально – они всех пугают!), но в этом случае всё пройдет как нельзя лучше. Жизнь изменится, начнется новый этап, на котором вас ждут новые свершения и победы, как в карьерных делах, так и на любовном фронте.

Звездные Рыбы: Рианна

Заглавное фото: Pinterest

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