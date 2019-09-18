Чем лучше сегодня заняться, а чего не стоит делать, расскажут карты Таро. Гороскоп на сегодня – 18 сентября 2019, мы подготовили по карте Император. Чего ждать от судьба, узнай прямо сейчас!

Карта Императора символизирует стремление к стабильности, безопасности и последовательности, независимости от условий существования. Император совмещает в себе стремление к порядку, трезвый ум, дисциплину, ответственность и прагматичность. Есть и крайности — упрямство, косность, стремление «улучшать» до бесконечности, жажда власти и деспотизм. Так что сегодня, при малейшем проявлении этих качеств, следует стараться себя сдержать, дабы избежать негативных последствий!

Карьера

Сегодня вам будет отчаянно хотеться навести порядок и осуществить свои давние желания и планы. У вас четкая концепция, дисциплина, настойчивость, решительность и готовность нести ответственность за свои решения. При этом вам придется потрудиться на совесть, потому что ничего не достанется даром. Сегодня успех дела целиком зависит от ваших собственных усилий! Впрочем, это не так-то и плохо, правда?

Личная жизнь

Сегодня есть шанс укрепить отношения, сделать их более надежными и прочными. Пора попрощаться с розовыми очками, и посмотреть на партнера свежим взглядом. Вспомните, за что вы его полюбили, и проанализируйте, изменились ли ваши требования за время ваших отношений.

Фото: Pinterest

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