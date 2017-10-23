Часто случается, что твои близкие люди – любимый парень и подруга – никак не могут найти общий язык. И если подружка скорей выскажет все, что думает о твоем избраннике единожды и смирится, то парень может долго и нудно «капать» на мозг, недоумевая, почему ты вообще общаешься со Светкой (Катей, Лизой, Машей…). Как объяснить любимому, что ты очень дорожишь подругой, и что она вовсе не такая плохая (нудная, глупая, гулящая… ), как ему кажется, G.SPACE рассказала Ксюша, героиня сериалити «Киев днём и ночью».

Давайте будем честными: мы не все можем рассказать про свою подругу парню. Например, то, как она вытирала тебе слезы после расставания с бывшим, любимому знать не стоит. А ведь для вашей дружбы именно тот вечер на кухне стал знаковым, правда? Но так как поведать парню эту животрепещущую историю ты точно не захочешь, придется хорошенько подумать, как объяснить ему, за что же ты так любишь свою подругу, и что у вас с ней в принципе общего. Не надейся, что тебе удастся это с первого раза, мужчинам порой трудно понять суть женской дружбы, но если ты настроена решительно, у тебя все получится. Ведь ты дорожишь ими обоими!

Героиня сериалити «Киев днём и ночью» Ксюша тоже неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями, но ей всегда удавалось легко их решить:

— Все мои подруги суперсмешные, супервежливые, суперкрутые. Они — мое зеркало! Поэтому если парню не нравится ваша подруга, гоните его в шею, — смеется Ксюша. — Шучу! Вам просто нужно их ближе познакомить (без фанатизма конечно!). Объяснить или показать любимому, почему вы дружите, рассказать несколько смешных историй из детства. Или еще лучше познакомить ее с другом вашего парня. Вуаля! Чтобы вы вместе ходили на свидания, проводили время, гуляли, смотрели кино! И все, вот такой простой рецепт!

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