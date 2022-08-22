Маникюр на август 2022: идеи дизайна в фото

Лето – лучшее время попробовать яркий маникюр на своих ногтях. Конечно, ты можешь сделать это. Но в августе в моду входят очень натуральные цвета на ногтях. Чудные цвета подойдут, как для торжественного случая, так и для повседневной жизни. Даже если твое настроение иногда не так весело, сделай маникюр и порадуй себя! Какой маникюр сделать в августе 2022 года, чтобы взбодрить себя?

Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на август 2022 года.

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