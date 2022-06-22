КАК ШОКОЛАДКА: 10 правил использования автозагара

Жара наступает, а тебе до сих пор не удалось попасть на пляж? Еще не можешь похвастаться красивым загаром, только аристократической бледностью? Обидно… Но эту проблему можно решить, воспользовавшись автозагаром: быстро и достаточно бюджетно! Главное, уметь правильно его наносить, так как в противном случае ты рискуешь превратиться в «леопарда». А избавиться от «пятен» очень непросто!

Мы подготовили ТОП-10 основных правил, которых стоит придерживаться при использовании автозагара! Запоминай, и ровный «шоколадный» тон твоей коже обеспечен!

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Выбираем оттенок. В этот момент главное не перестараться! Выбирай цвет автозагара, ориентируясь на свой природный тон кожи. Для светлой кожи подойдет средство с минимальным уровнем DHA (DiHydroxyAcetone), который отвечает за интенсивность цвета.

Скрабируемся! Перед нанесением обязательно хорошо очисть кожу, тогда тон будет ложиться ровнее и держаться намного дольше.

После очистки обязательно нанеси увлажняющий крем и дай ему хорошо впитаться. Это займет около получаса. Кстати, сухую кожу нужно начать активно увлажнять за несколько дней до процедуры.

Перед нанесением автозагар обязательно нужно протестировать! Нанеси небольшое количество средств на внутреннюю часть запястья и спустя 2 часа посмотри на результат — подходит ли тебе оттенок, не появилась ли аллергическая реакция.

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Наносить средство нужно только теплыми руками, широкими разглаживающими движениями. Никаких губок, спонжей и мочалок – они все испортят.

Осторожней всего следует наносить на локти, колени и зону декольте, они темнеют намного сильнее. Поэтому постарайся наносить на эти места автозагар более тонким слоем.

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Обязательно используй резиновые перчатки. Иначе кожа на ладонях надолго изменит цвет, и от пятен сложно будет избавиться.

Помни, что после нанесения автозагара рекомендуется не надевать одежду еще 2-3 часа. И, конечно же, ни в коем случае, не принимай душ, иначе все моментально смоется.

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Для лица выпускают отдельные кремы и спреи, которые по своему составу отличаются от автозагара для тела. Чтобы избежать «эффекта маски», после нанесения средства по линии роста волос намажь тонким слоем увлажняющий крем: он поможет сделать переход более плавным!

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Чтобы поддерживать цвет загара, наносите бронзатор каждые два-три дня! Вот и все секреты использования автозагара! Руководствуясь этими простыми правилами, ты уже завтра сможешь удивить своих друзей ровным шоколадным загаром.