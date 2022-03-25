Камифубуки: что это, как сделать маникюр с камифубуками, варианты дизайна

Что такое камифубуки, как их наносить на ногти и какие дизайны маникюра легко можно сделать с помощью разноцветных «пайеток», смотри в материале

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Давайте для начала разберемся, что такое камифубуки?

Буквальный перевод слова «камифубуки» — «бумажный шторм». И хотя внешне они напоминают праздничное конфетти, как в новогодних хлопушках, на самом же деле ромбики, кружочки, звездочки, сердечки и другие формы камифубуков изготовляются из тонкой фольги или полимеров. Поэтому они ложатся на ногтиках тонким слоем и совершенно не мешают!

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Как наносить камифубуки?

Это еще один важный вопрос. Использовать «пайетки» можно как с гель-лаком, так и с обычным. На ноготь сперва наносится база, затем основной цвет, а уже поверх него, пока он не полностью высох, аккуратненько с помощью пинцета или тонкой деревянной палочки, укладываются камифубуки. По одному, это очень важно!

Следите, чтобы края фигурок не попадали на сгибы ногтя и плотно прилегали к его поверхности. В противном случае, даже после покрытия «топом» есть риск, что «не приклеившиеся» краешки будут торчать и неприятно цепляться за одежду.

Маникюр с камифубуками

Использовать камуфубуки можно по-разному. Например, многим нравится усыпать все ноготки разноцветными кружочками, ромбиками или сердечками, расположив их вплотную друг к другу. Такой маникюр праздничный и яркий! Его плюс в том, что смотреться круто он будет и на длинных и на коротких ногтях.

Особенно стильно смотрятся камифубуки, если разместить их не на всех, а на одном-двух ноготках. Такой маникюр не будет выглядеть аляповато и чересчур пестро. Главное, правильно подобрать оттенки «конфетти» и цвет лака на остальных ногтях.

Если же россыпь камифубуков тебе не нравится в принципе, а вот тренд поддержать хочется, попробуй украсить свой маникюр одиночными блестками. Например, в виде сердечек! Получится очень нежно и необычно.

Камифубуки могут стать и частью узора, например – лепестками нарисованных цветов, серединками снежинок, листиками на дереве и т.д.

На самом деле, существует миллион вариаций разных дизайнов с камифубуками. Это практически универсальный декор для ногтей, и каждая найдет себе маникюр по вкусу.

А не найдет, так придумает, ведь огромное количество цветов, форм и размеров «конфетти» позволяет фантазировать!

Фото: istock