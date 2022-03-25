Как ухаживать за ресницами, какие средства от выпадения ресниц лучше, выпадают ресницы — что делать? Хорошее состояние ресниц — это комплексная работа: и правильный уход, и полезный рацион, и специальные средства для их роста. Узнай, как правильно ухаживать за ресницами в материале.

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Косметика

Основной причиной выпадения ресниц, как уверяют врачи-трихологи, является дешевая косметика и «тяжелый» макияж. Поэтому, прежде всего, замени ее на более качественную. Если же ты привыкла засыпать, не смывая макияж, не удивляйся избыточному выпадению ресниц!

Средства для снятия макияжа

В уходе за кожей и ресницами очень важным этапом является очищение. Не используй для удаления косметики обычное мыло, лучше купи специальное молочко или лосьон.

Чтобы смыть водостойкую тушь, воспользуйся очищенным косметическим вазелином.

Масла для ухода за ресницами

Чтобы предотвратить выпадение ресниц, используй натуральные масла с витаминными добавками. Самым доступным является касторовое масло, оно не только укрепляет, но и способствует росту. Также можно использовать репейное, персиковое и миндальное масла. Наносить их следует предварительно вымытой щеточкой для туши, слегка массируя.

Защита ресниц

Перед нанесением туши обработай ресницы специальными гелями. Они не только обеспечат защиту, но и наполнят твои ресницы кератином, витамином С и другими биологически активными компонентами.

Лечение изнутри

только местными средствами недостаток витаминов не восполнишь. Нужно добавить в свой рацион питания продукты с высоким содержанием витаминов группы В, витаминов А, С и Е.

Существует много методов для сохранения красоты твоих глаз, но при чрезмерном выпадении ресниц следует обратиться к врачу и выяснить причину! Всегда лучше предупредить глобальную проблему, правда?

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