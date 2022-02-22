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Лунный календарь стрижек на февраль 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь стрижек на февраль 2022

Лунный календарь стрижек на февраль 2022 уже на сайте Нового канала! Веришь ты в это или нет, но действительно существуют более благоприятные энергетически дни для изменений в твоей внешности. К тому же, обновить прическу — всегда приятно для нас, для девушек. Читай материал и узнай, когда красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать — по лунному календарю стрижек на февраль 2022. 

Лунный календарь на февраль 2022: когда стричь волосы

2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 февраля — благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на февраль 2022, именно в эти даты однозначно можно делать со своими волосами все, что заблагорассудится. Не бойся и экспериментируют с длиной, ведь они обязательно отрастут, да еще и быстрее обычного.

К слову, поход к парикмахеру в эти даты, если верить лунному календарю стрижек на февраль 2022, положительно повлияет не только на состояние волос, но и на твое финансовое положение. Локоны насытятся энергией и силой, а у тебя откроются новые потоки денежной удачи. Более подробные рекомендации по улучшению материального положения ищи на страницах Нового канала, в материале — финансовый гороскоп на 2022.

Лунный календарь стрижек на февраль 2022

Лунный календарь на февраль 2022: когда не стоит стричь волосы

1, 3, 7, 11, 14, 16, 23, 24 февраля 2022 — неблагоприятные дни для стрижки волос! Если верить лунному календарю на февраль 2022, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам. Ты можешь попасть к мало опытному парикмахеру, который пострижет твои волосы некачественно. К тому же, если состричь волосы в эти дни, они будут отрастать дольше, чем обычно.

Конечно же, может случится так, что для похода к парикмахеру тебе подойдут только эти даты. Не беда! Чтобы избежать неприятностей, тебе нужно тщательно отнестись к выбору мастера и контролировать процесс «от и до».

Лунный календарь стрижек на февраль 2022

Лунный календарь на февраль 2022: когда красить волосы

2, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 февраля — благоприятные дни для окрашивания волос! В эти даты результат визита к парикмахеру превзойдет все ожидания. Цвета лягут ровно, краска не повредит волосам, они наоборот станут выглядеть свежими и ухоженными!

Отметим, что в нашем списке есть особые даты, которые обладают огромной энергетической силой — 16-20 февраля. Решившись на смену имиджа в эти дни, ты не только «прокачаешь» свой внешний вид, но и привлечешь внимание Купидона. Новая прическа подарит тебе уверенность в себе, что невозможно будет не заметить! Больше о том, у каких знаков Зодиака шансы встретить любовь всей жизни после похода к парикмахеру, читай на страницах Нового канала, в материале — любовный гороскоп на 2022.

Лунный календарь стрижек на февраль 2022

Лунный календарь на февраль 2022: когда не стоит красить волосы

1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 февраля— неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если луна говорит, что в эти дни лучше волосы не трогать, то так лучше и делай. Ведь покраска в эти дни может только повредить волосам, сделать их ломкими и слабым.

Лунный календарь стрижек на февраль 2022

Фото: IStock

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