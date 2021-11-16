Маникюр на осень 2021: модные тренды
А вот и осень! Однако не хочется верить, что дни станут холодными, влажными и серыми. Давай попробуем немного продлить лето и тепло на наших ногтях? Поверь, есть такие дизайны, которые будут выглядеть и недостаточно ярко, но в то же время согреют тебя в прохладный день. Скорее смотри и выбирай свой!
Подборка модных дизайнов на осень 2021 специально для тебя.
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