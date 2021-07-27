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Лунный календарь стрижек на август 2021: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь стрижек на август 2021

Лунный календарь стрижек на август 2021 уже есть на сайте Нового канала! Пока стоит жаркая погода и мы можем наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, самое время для экспериментов с длиной и цветом волос. Главное – выбрать благоприятный день! Читай материал и узнай, когда красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать – согласно лунному календарю стрижек на август 2021.

Лунный календарь на август 2021: когда стричь волосы

9-10, 12, 18-19, 21, 29 августа — лучшие дни для стрижки. Это отличный период для проведения любых экспериментов с волосами: подстричь кончики. изменить форму, сделать кардинальную смену имиджа, а также покраситься. Новая прическа тебе точно подойдет, а волосы станут крепче и здоровее.

Лето — не время стесняться и замалчивать свои желания. Лето — подходящее время для экспериментов. К тому же, стрижка в правильный день принесет в твою жизнь только положительную энергетику. Для того, чтобы эксперименты были удачными, лучше обратись к профессиональному парикмахеру или колористу.

Лунный календарь стрижек на август 2021

Лунный календарь на август 2021: когда не стоит стричь волосы

8, 23-26 августа — неблагоприятные дни для стрижки. В этот период лучше воздержаться от похода к мастеру даже, если у него есть свободное время. Ведь, если верить лунному календарю, то и опытный мастер может сделать ошибку. Стрижка в эти дни не только может навредить волосам, но и твоему здоровью.

Поэтому лучше, потерпи несколько дней, не стоит пренебрегать лунными правилам.

Лунный календарь стрижек на август 2021

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Лунный календарь на август 2021: когда красить волосы

1, 2, 3, 19, 20, 25, 26, 30, 31 августа — дни, когда точно можно красить волосы. Смотри какой огромный выбор дат! Хотела покрасить волосы в необычный для себя цвет? Вперед! В эти даты результат визита к парикмахеру превзойдет все ожидания. Волосы станут шелковистыми, ухоженным и обновленными. А у тебя будут только положительные эмоции! Круто же!

Лунный календарь стрижек на август 2021

Лунный календарь на август 2021: когда не стоит красить волосы

8, 23, 24, 25, 26 августа — в эти дни лучше совсем не трогать волосы. Откажись от покраски и стрижки. Если решишься на смену имиджа в эти даты, высока вероятность «сжечь» локоны и потратить нереальную сумму денег на их восстановление.

Хочешь, чтобы неприятности тебя обошли? Тогда лучше доверься лунному календарю.

Лунный календарь стрижек на август 2021

Фото: iStock

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