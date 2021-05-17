Ukrainian Fashion Week объявили формат и даты нового сезона

Отличная новость для всех тех, кто следит за модой! Украинская Неделя моды пройдет этой осенью по традиции в Мыстецком Арсенале со 2 по 5 сентября

Ukrainian Fashion Week уже в третий раз пройдет под лозунгом внесезонности. Приоритетными направлениями Недели моды остаются поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и кроссекторальность. Гибридный формат UFW предусматривает инклюзивность для всех, кто интересуется украинской модной индустрией благодаря открытому онлайн-доступу к показам. Профессиональное же сообщество сможет посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные нормы.

Трансляция всех показов и событий будет доступна на fashionweek.ua и на площадках наших партнеров UFW.

С нетерпением ждем полный анонс Недели моды от организаторов и надеемся осенью 2021 увидеть в Мыстецком Арсенале еще больше крутых fashion shows, мастер-классов и модных презентаций!

Читай также:

Купальники 2021: модные тренды

Модные сумки 2021: тренды года