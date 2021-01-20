Известный украинский дизайнер, звездный эксперт «Супер Топ-модель по-украински» Андре Тан рассказал, какие вещи будут в моде зимой 2021. Сверим списки? Возможно, у вас всё это уже есть в гардеробе, ведь в тренде – классика и женственность.

Оверсайз бежевый свитер с высоким горлом.

Это просто хит сезона! Если у вас нет такого свитера, просто «сиди дома, не гуляй», – шутит дизайнер. – Вы просто не имеете правда выходить из дому 🙂

«Мужской» костюм, точнее костюм, который на вас немного великоват.

– Брючки и пиджак. Но если раньше долгое время был актуален фасон «поела и не видно», то есть, свободный пиджак, то сейчас модно, когда вы его затягиваете тонким узким пояском. В этом сезоне в тренде женственность, поэтому подчеркиваем талию везде, где это возможно.

Пальто в клетку.

– Это must have зимы 2021! Но есть один нюанс, который стоит учитывать: чем крупнее клетка, тем больше она визуально расширяет фигуру. Поэтому пышным девушкам я советую все-таки выбирать образы с мелкой клеткой или с клеткой, покроенной по косой, она тогда получается ромбиками.

– Но самое главное этом зимой, чтобы вы чувствовали себя очень органично в этом образе! Потому как сейчас в моде не какие-то определённые вещи, а, в первую очередь, ваш особенный стиль и ваше персоналити.

Video: Модные тренды зимы 2021: Must have от Андре Тана Тренды зимы 2021: Что будет в модным зимой 2021 рассказал дизайнер Андре Тан. Советы, что носить, а от чего отказаться

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