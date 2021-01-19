Лунный календарь стрижек на январь 2021 уже есть на сайте Нового канала! Наконец наступил Новый год, а это значит, что пришло время перемен. Девушки, надо рисковать и обновлять имидж. Сколько можно ходить с той же прической или цветом волос? Подбери себе новую стрижку и крутую покраску, запишись к своему мастеру и не забудь сделать это в правильные дни. Не каждый день может быть удачным для этих процедур. Важно ориентироваться на лунный календарь стрижек на январь 2021.

Лунный календарь на январь 2021: когда стричь волосы

4, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 30 января 2021 – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на январь 2021 показывает, что хороших дней для обновления образа достаточно много. И почти все они приходятся на вторую половину месяца, когда все, наконец, выйдут после праздников на работу. За это время ты точно можешь понять, что делать – кардинально резать или только подровнять кончики. В эти дни стрижка принесет хорошие эмоции, подарит уверенность и заложит фундамент для позитивных изменений в этом году.

Лунный календарь на январь 2021: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31 января 2021 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на январь 2021, лучше не подстригать волосы в эти дни. Ведь она не принесет позитивной энергии, материального блага или удовольствия. Лучше сделать процедуру по уходу за волосами, а стрижку отложить на другие даты.

Лунный календарь на январь 2021: когда красить волосы

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 января 2021 – благоприятные дни для окрашивания волос! Если ты не успела покрасить волосы перед Новым годом, это не беда. Пришло идеальное время в январе, когда ни ты, ни мастер не будете спешить из-за плотного графика. Поэтому ты сможешь получить именно тот цвет, о котором так давно мечтала. Помни, что зимой классно делать тонирование и окрашивание в более холодные оттенки.

Лунный календарь на январь 2021: когда не стоит красить волосы

3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 27 января 2021 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Лучше подожди, если не хочешь испортить волосы. Поверь, в эти дни цвет получится неудачным, потому что звезды настроены на другой лад. Никто не хочет начинать год с пересушенными и ломкими волосами, чтобы потом целый год пытаться реанимировать их. Лучше подождать, чтобы все получилось, как следует!

Фото: istock

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