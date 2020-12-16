Уход за волосами в зимний период

Волосы тускнеют, становятся сухими и начинают выпадать? Решение есть и даже – несколько! Мы собрали для тебя самые простые и в то же время – самые действенные советы, как смотреть за волосами зимой.

Самое главное украшение девушек – это ухоженные волосы. Но не всегда удаётся поддерживать их в блестящем и здоровом состоянии. Зимой наши волосы требуют особого ухода, поскольку в это время им приходится выдерживать влияние одновременно и мороза на улице, и сухого воздуха в теплых помещениях. Серьёзный вред приносит постоянное ношение головных уборов, а зимой чаще всего это – прилегающие шапки из тёплого материала, не просто запутывающие, но и портящие волосы.

Итак, как сберечь красоту и силу твоих волос в такое неблагоприятное время? Есть несколько простых, но важных правил.

Во-первых, принимай витамины и правильно питайся. Подбери себе проверенный витаминный комплекс и наполни свой рацион продуктами, включающими омега-3 жирные кислоты.

Во-вторых, улучшай кровообращение прикорневой зоны. Холод способствует сужению сосудов, поэтому кожа головы страдает из-за плохого кровообращения, что вызывает обострение проблем с волосами. Чтобы устранить такой неприятный фактор, не забывай несколько раз в неделю делать массаж головы. Он не только ускорит кровообращение, но и поможет тебе расслабиться посля тяжёлого трудового дня!

Также не забывай увлажнять волосы. Здесь рецепт простой – пей побольше обычной воды.

І самое главное – восстановление волос. Раз в неделю выделяй время для питательных масок, возвращающих здоровье и блеск твоим волосам. Вот – одна из самых эффективных.

Морковная маска

Натертую морковь смешай с 6 каплями касторового масла, добавь 1 ст. ложку сметаны и 2 ст. ложки чайной заварки. Маску нанеси на волосы, не касаясь корней, на 45 минут. Желательно обернуть голову шапочкой для душа и замотать полотенцем. После процедуры смой всё теплой водой и сполосни волосы слабым раствором лимонного сока.

Итак, теперь ты знаешь главные тайны ухода за волосами и, если будешь исполнять все рекомендации, волосы будут непревзойдёнными в любое время года!

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