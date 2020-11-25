Пришло время утепленных курток и парок. Ну и, конечно же, пора доставать любимые головные уборы, которые все лето пылились в шкафах. А может, вы хотите купить что-то новенькое? Что сейчас в моде – смотри в нашем материале!

Кепи

Кепи снова входят в моду. Характерный головной убор newsboys станет одним из основных трендов в головных уборах осени 2020 Они прекрасно подходят почти под любую верхнюю одежду. Теперь их делают и из кожи – главного материала будущего сезона.

Рыбацкие шляпы

На подуимах в коллекциях осень-зима 2020/2021 появились рыбацкие шляпы. Бренды Alberta Ferretti, Lanvin, Burberry, Self-Portrait ввели их в свои коллекции. Атласные, хлопковые, нейлоновые или даже двойные, из соломы и ткани – любой вариант не оставит вас незамеченной.

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Шляпа

Для девушек, которые любят классику, отличным решением станут шляпы, с широкими или узкими полями. Такой головной убор смотрится стильно, только не забывай, что если ты невысокого роста, то широкополая модель может превратить тебя в «гриб». Так что мода модой, а здравый смысл – прежде всего!

Платки

Раньше платки повязывали на голову только бабушки, а теперь это один из самых модных трендов сезона! Весь «сок» в расцветке: выбирай яркие контрастные платки и придумай, как их необычно завязать – существует более ста различных вариантов!

Кстати, образ с платком отлично дополнят большие круглые очки, получится классический кинообраз. Попробуй!

Кепка

Если ты ярая поклонница кепок, и после лета тебе очень не хочется прятать любимый головной убор в шкаф – НЕ ПРЯЧЬ! Кепки остаются в тренде и осенью 2020. Конечно, от пронизывающего ветра и морозов они не спасут, но вот теплой осенью станут отличным дополнением к твоему стильному образу.

Панамка

Панамки ассоциируются у большинства людей с детством – родители всем нам одевали эту шляпу на отдыхе, «чтобы солнышко не напекло». А теперь мы выросли, но от панамки все также никуда не деться. Этой осенью она стала одним из главных трендов на мировых подиумах!

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Береты

В коллекциях многих дизайнеров можно заметить береты. Но так как они не очень защищают от холодного ветра, модельеры предлагают носить их поверх платков, объединяя два тренда в одном! Выглядит стильно и креативно.

Такое разнообразие модных трендов не может не радовать. Выбирай, что подходит тебе больше всего и притягивай взгляды на прогулках.

Фото: Vogue.com