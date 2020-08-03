Пляжный сезон в разгаре, а значит, самое время присмотреться к новеньким купальникам. Мы собрали самые актуальные модные тенденции лета 2020, чтобы вы могли легко выбрать модель, которая соответствует всем трендам и подчеркнет ваши достоинства!

Цветочные принты

Флористические узоры всегда выгодно смотрятся на купальниках. Они создают максимально летнее настроение, и к тому же, при правильно выбранном рисунке способны визуально вытянуть фигуру и «спрятать» проблемные зоны. Можно комбинировать цветочные части купальника с однотонными, например, выбрав лиф с растительным рисунком, дополнить его монохромным низом – белым или черным. Очень стильно!

Шоколад

Все оттенки коричневого летом 2020 на пике популярности! Горький шоколад, мокко, классический кофейный, светло-коричневый, как латте или мягкий ореховый. Ориентируйтесь при выборе оттенка на тон своей кожи, купальник не должен с ней сливаться – это история про нюд, и она осталась в прошлом сезоне. Обратите особое внимание на цельные модели, такой купальник в коричневых тонах выглядит очень вкусно!

Привет из 60-х

Отличная новость для всех, кто не любит мелкие бикини! В моде снова ретро-купальники: с высокими плавками, на широких резинках, с лифом-бандо. Это идеальное решение для девушек, которые по какой-то причине не готовы надевать чересчур открытые купальники. Смежные модели с поясом на талии, как носили во времена Бриджит Бардо, крупный гороховый принт, полоска… Попросите маму и бабушку показать их летние снимки и вдохновляйтесь!

Рюши

Если вы в поисках максимально женственного купальника, примерьте модели с оборками и рюшами. Игривые и утонченные, такие купальники подчеркивают индивидуальность и придают объем в нужных местах. Если, например, вы хотите визуально увеличить грудь, топ с широким воланом – это идеальное решение!

Блеск!

Это тренд для смелых девушек, которые готовы, что все взгляды на пляже будут прикованы именно к ним! Необычные яркие купальники с блеском особенно стильно будут смотреть на пляжных вечеринках. Но обязательно обратите особое внимание на ткань при покупке, проверьте, не будет ли она «светиться», когда натянется на фигуре. Только купальники, сшитые из качественных тканей с блестящими нитями, не потеряют вид, не будут просвечиваться при намокании и не растянутся при первой же носке.

Экспериментируйте, сочетайте тренды между собой, и вы найдете свой идеальный купальник, в котором будете блистать на пляже летом 2020-го!

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