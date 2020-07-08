Мода 2020: Стильные летние шорты – какие выбрать?

Летний гардероб – это летящие платья, легкие блузы, стильные футболки и, конечно же, удобные шорты. Какие шортики выбрать летом 2020, на что обратить особое внимание, и с чем их носить – мы собрали ответы на все вопросы!

Какие шорты в тренде летом 2020?

Бермуды

Такие удлиненные свободные модели сейчас на пике популярности! Чаще всего в магазинах можно найти шорты-бермуды из легких костюмных тканей, которые идеально сочетаются с блайзерами, шифоновыми блузами, топами и оверсайз футболками. Из обуви с такими шортами сочетается абсолютно всё – от изящных лодочек до массивных кроссовок на платформе, которые уверенно держатся на пике обувных трендов.

Велосипедки

Этот тренд покорил подиумы еще прошлым летом, однако и в этом сезоне остается популярным. Не обязательно выбирать совсем спортивные модели, в коллекциях многих брендов можно найти необычные велосипедки, например, из денима с рваным краем, которые идеально подойдут к образу с удлиненной белой рубашкой и босоножками на толстом устойчивом каблуке. Впрочем, комбинаций – неограниченное количество, экспериментируйте!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliciastragram •|• Style (@aliciastagram.style) 7 Июл 2020 в 4:17 PDT

С высокой талией

Эта модель занимает лидирующие позиции не первый сезон. Но летом 2020 стоит обратить внимание на один нюанс – особо популярны модели со сборкой в виде небольшого волана на талии. Чаще сего такие шортики носят с тонким пояском, а образ дополняет боди, заправленная блуза или укороченный топ, открывающий сборку. Идеальный вариант для нежного романтичного образа!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CaroKo~FASHION, OOTD & MORE???? (@caroko__) 21 Авг 2019 в 10:51 PDT

Вязанные

Такое необычное решение многих просто ставит в ступор, ведь вязанные шорты – это что-то из детского гардероба. Но нет, так было раньше! Летом 2020 трикотажные модели полюбились многим именитым маркам, поэтому есть возможность выбрать модель на свой вкус – ассортимент огромный! Короткие, удлиненные, с вязанными узорами и «косами», есть даже достаточно откровенные модели крупной вязки, которые лучше всего подойдут для пляжной вечеринки. Но и для прогулки по городу вязанные шорты станут прекрасным решение – легкие и удобные, они сочетаются практически со всей обувью и одеждой, так что количество луков, которые можно придумать, неограниченно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Millie Holmes (@immillieholmes) 10 Июн 2020 в 12:41 PDT

Спортивные шорты

Да, речь идет именно о тех самых коротеньких моделях с тоненькой окантовкой, которые чаще всего мы надеваем в спортзал. Но лето 2020 – время смелых решений, поэтому многие трендсеттеры показали, что носить спортивные шорты можно не только на тренировку, а и на прогулку, светское мероприятия или свидание. Все зависит от того, чем вы дополните образ – блузой и босоножками (смело и экстравагантно!), пиджаком и кроссовками (идеальный спорт-шик лук) или оверсайз футболкой и кедами, если вы не готовы к модным экспериментам. В любом случае, короткие шорты с окантовкой – это отличная возможность продемонстрировать стройные загорелые ножки и чувствовать себя максимально комфортно в любой ситуации!

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