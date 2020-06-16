Окрашивание мелками: как сделать цветные пряди своими руками

Хочется украсить волосы цветными прядями, и нет желания оставлять их надолго? Не знаешь, подойдет ли цвет, как воспримут новый образ в университете или на работе? Есть выход. Провести бьюти-эксперимент помогут мелки для волос. Они легко наносятся и быстро смываются с помощью обычного шампуня.

Что такое цветные мелки, где из взять и как выбрать?

Цветные мелка – очень доступный бьюти-продукт. Их можно приобрести практически в любом магазине или заказать в интернете. И стоит он от 25 гривен.

Есть два варианта мелков для волос:

– сухие (они похожи внешне на обычные мелки для асфальта!)

– мелки-тени (более жирные и яркие).

Если у тебя светлые локоны, тебе подойдут оба варианта. А вот обладательницам темных волос стоит воспользоваться мелками-тенями: они ярче смотрятся на русых, каштановых и черных волосах. Впрочем, и держаться они лучше, не осыпаясь благодаря более прочному сцеплению с волосом!

Как прокрашивать волосы мелками?

Чтобы во время процедуры окрашивания не запачкаться, заранее подготовь старое полотенце и перчатки.

Смочи локон водой и скрути в жгут. И руками в перчатках (они продаются в любой аптеке!) аккуратно нанеси пастель на волосы. Можно прокрасить прядь по всей длине или начать окрашивание от середины, оставив часть волос натурального цвета. Получится красочное омбре!

С помощью мелков можно создавать на волосах даже орнаменты: рисовать разноцветные линии и даже круги. Не менее ярко смотрятся локоны, прокрашенные двумя разными цветами – одним от корней до середины, и вторым – от середины к низу.

После нанесения мелка, высуши волосы феном, не расчесывая. И закрепи цвет лаком для волос. Готово!

Огромный плюс мелков для волос в их нетоксичности. Они не разрушают структуру волоса и легко смываются теплой водой с шампунем. Если с первого раза цвет не смоется, повтори процедуру.

Еще один совет! Если ты покрасила волосы мелками, на всякий случай откажись от светлой одежды. Хотя мелки и не имеют свойства осыпаться, если пойдет дождь, краска может слегка стечь, и появятся некрасивые разводы на одежде.

Как видишь, мечты о разноцветных прядях могут стать реальностью за 10 минут, и вовсе не обязательно обращаться за помощью к стилистам. Нанести мелки самостоятельно очень просто, впрочем – как и смыть их!

Фото – iStock

Читай также:

Как отрастить длинные волосы: ТОП-5 секретов

Боб, каре и челка-«шторки»: Модные стрижки 2020 года

Укрепляющая маска для волос из шоколада