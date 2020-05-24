Женская одежда, которая бесит мужчин: ТОП-10 от Андре Тана

Что для женщин сексуально, для многих парней – вульгарно и отталкивающе. Украинский дизайнер Андре Тан написал откровенный пост в Instagram о том, какие элементы женского гардероба бесят мужчин. Конечно, ты сама себе хозяйка. Но еще один взгляд на привычные луки не помешает.

ТОП-10 женский вещей, которые раздражают мужчин

Mom-джинсы с завышенной талией

– Лидируют такие любимые девушками mom-джинсы. Мужчины же считают их абсолютно не сексуальными, поскольку они могут испортить даже самую идеальную форму.

Оверсайз

– Да, этот полюбившийся тренд, который буквально захватил улицы мира, вызывает у многих мужчин мысли вроде: «На вырост что ли?», «Почему она прячет свои формы?», «Ей есть, что скрывать за этим мешком?».

Угги

– Безусловно, они удобные, тёплые, комфортные, но! Женственность и угги находятся на разных полюсах.

Большие сумки

– Мужчины сами не против этого аксессуара, но такая сумка у девушки (особенно миниатюрной) ассоциируется с вещмешком.

Леггинсы

– Леггинсы только для идеальной фигуры и ровной упругой кожи! Никаких исключений!

Гранж

– Одежда в стиле гранж, в простонародье – рваная, вызывает у многих мужчин негодование.

Сандалии – гладиаторы

– Это Спартаааааа! Именно так хочется крикнуть при виде девушки в сандалиях-гладиаторах

Засилие розового цвета

– Розовый цвет в стиле Барби. Этот самый девчачий цвет бесит неимоверно! Особенно если речь идёт о total pink.

Обувь на высоком каблуке с платформой

– Любая обувь на слишком высоком каблуке с платформой. Вульгарно и агрессивно.

Ультракороткая юбка или шорты

– Ультракороткая юбка или шорты, которые едва справляются с прикрытием. Да, большинство мужчин с опаской посматривают на девушек в ультрамини.

Спасибо Андре Тану за то, что мы узнали, какие женские луки парни обсуждают между собой. Но вносить ли корректировки в гардероб – дело личное.

Фото – @andre_tan_official, iStock

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