Сезон без сезонов: Ukrainian Fashion Week объявили даты следующей сессии

Украинская неделя моды NO SEASON Season состоится в Мыстецьком Арсенале с 31 августа по 4 сентября 2020 года.

– Мы не будем отменять или переносить сезон. Fashion в Украине должен быть сохранен, а время − не упущено, – рассказывают организаторы о новой концепции. – Мы анализируем ситуацию в глобальной и украинской экономиках, мы признаем и фиксируем изменения, происходящие в мировой fashion-индустрии, катализатором которых выступила пандемия COVID-19, мы понимаем вызовы для бизнеса, спровоцированные карантином.

Проведенный оргкомитетом UFW опрос в апреле 2020 показал падение продаж в дизайнерських брендах на 77% по сравнению с апрелем 2019, а более 40% сотрудников fashion-брендов Украины во время карантина ушли в неоплачиваемый отпуск. Выход из карантина гарантирует возобновление работы компаний, но не снимает острых вопросов функционирования, а в некоторых случаях − существования дизайнерских брендов.

Ukrainian Fashion Week готов поддержать украинских дизайнеров, объявляя концепцию внесезонности − NO SEASON Season и призывая дизайнеров представить коллекции в самых разнообразных форматах: традиционном и всех возможных формах диджитального.

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– Мы предоставим возможность дизайнерам показать коллекции, которые не были продемонстрированы в прошлом сезоне, но актуальны для продажи сейчас, а также коллекции нового сезона. Мы продолжим развивать направление sustainability в рамках проекта BE SUSTAINABLE! Ми создадим специальные условия для презентации молодых дизайнеров, – обещают организаторы.

Мир меняется. Но изменения не означают разрушение и хаос. Оценка ресурсов, осознанность, как единственно возможный путь, и системность в подходах к бизнесу дают моде шанс оказаться на новом уровне. Очевидно, что стремительные изменения в индустрии непосредственно связаны с процессом трансформации в направлении сознательной моды. Дизайнеры смотрят в сторону уменьшения объемов производства и использования новых ресурсов. Мода быстро замедляется, как бы парадоксально это не звучало.

– У кого-то может сложиться впечатление, что мы возвращаемся в прошлое, что именно так мода работала 10 лет назад. Не согласна. Интеграция новых диджитал-форматов и инновационных технологий во все звенья индустрии − от компаний-производителей тканей до площадок продаж дизайнерских брендов − состоялась. Модная индустрия в своем развитии прошла очередной виток спирали и готова снова гордиться своими достоинствами − эксклюзивностью, художественной значимостью, социальной ответственностью, технологическими инновациями. Я верю, что с этими благородными качествами вернется и ощущение подлинной ценности существования моды как таковой. А затем − и уверенность в перспективах индустрии. В мире и в Украине, с ее огромнейшим потенциалом, − комментирует Ирина Данилевская, соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week.

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