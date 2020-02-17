Мода осень-зима 2020-2021 от Виктории Бекхэм: подробности с февральского показа
Британский дизайнер Виктория Бекхэм представила свою новую коллекцию осень-зима 2020/2021. Модный показ бренда Victoria Beckham прошел 16 февраля в особняке Banqueting House при дворце Уайтхолл.
Новая коллекция Victoria Beckham стала призывом к «мягкому восстанию». В своей работе дизайнер вдохновлялась образами английской модели Пенелопы Три и американской актрисы и модели Марисы Беренсон.
– Эта коллекция о том, чтобы оставаться верным себе, но при этом продолжать удивлять. Следовать традициям, но при этом бросать вызов условностям. Быть разрушительной, но изящной. Сочетать главные коды бренда – то, что я называю своим мягким восстанием, – прокомментировала свою новую коллекцию Виктория Бекхэм.
В коллекции осень-зима 2020/2021 Виктория Бекхэм представила платье с фигурными вырезами, объемные рукава, образы в викторианском стиле и утилитарные пальто и костюмы на каждый день. Также дизайнер не побоялась поиграть с клетчатыми, геометрическими и яркими принтами. Все образы из коллекции Victoria Beckham были дополнены сапогами-чулками на массивной подошве.
Как всегда, главными гостями показа Victoria Beckham стала ее семья. В первом ряду Викторию Бекхэм поддерживали муж Дэвид Бекхэм и дети Ромео, Круз и Харпер. Также на показ пришла ее мама Джеки Адамс и свекровь Сандра Джоржина Вест.
Больше фото из новой коллекции Виктории Бекхэм осень-зима 2020-2021 можно увидеть на сайте vogue.ua.
Фото: vogue.ua
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