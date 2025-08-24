Сегодня один из главных праздников украинцев — День независимости! Долгий путь борьбы страны за весомое место на карте мира еще продолжается. И каждый из нас своим трудом делает свой вклад в это невероятное дело! Не забудьте поздравить близких с этим замечательным праздником. Если вы любите поздравления с Днем независимости Украины в стихах, то мы подготовили для вас хорошую подборку рифм на любой вкус.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2025 в стихах

Мы Независимы – И в этом наша сила!

Мы – есть народ, и кто б ни говорил,

Мы будем суверенны и едины,

Кто бы нами не руководил!

Желаю счастья, искренности,

В день Украины независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили — не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Страну родную – Украину поздравляю,

И нашему народу от души я пожелаю:

Мирного, чистого неба над головой,

И в доме каждого – добро, уют, покой!

С праздником!

