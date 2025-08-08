Новый каналG.spaceНовости

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Овнам стоит пересмотреть окружение, а Весам – отдохнуть

гороскоп на тиждень

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 уже на страницах Нового канала! Что ждет всех знаков зодиака? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

Тема недели – самовыражение и мастерство. Вы сверкаете как никогда, но убедитесь, что ваша звездочка светит в правильном коллективе. Полнолуние 9 августа будет стимулировать вас осознать свои истинные цели и пересмотреть окружение. Освободитесь от сдерживающих вас социальных связей и цените тех, с кем на одной волне. В погоне за самореализацией не забывайте о домашних хлопотах: они тоже будут нуждаться во внимании.

Совет недели: создайте вокруг себя комьюнити людей с общими целями.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

Вам придется искать баланс между карьерой и личным. Полная Луна 9 августа принесет признание в профессиональной сфере или подтолкнет изменить курс. Некоторым из Тельцов будет достаточно сменить имидж на работе или должность. Другие же оставят то, чем занимались, и будут искать успех где-нибудь. Будьте открыты к карьерным предложениям! Венера не даст вам утонуть в работе и поощрять романтические поступки.

Совет недели: будьте готовы к переосмыслению карьерных целей.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

Готовьтесь расширять мировоззрение! В конце недели вы сможете завершить важное обучение или получите информацию, которая изменит ваше мировосприятие. Держите ментальные границы открытыми. Меркурий помогает вам быть организованными и успевать все: многочисленные встречи, посиделки с друзьями, поездки и занятия спортом, развитие личного бренда. В ваших сутках больше, чем 24 часа, воспользуйтесь этим!

Совет недели: если что-то кажется «слишком», самое время попробовать.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

Могут решиться глобальные финансовые вопросы, давно вас волновавшие. Кто-то сможет выгодно инвестировать средства, кто-то – распрощаться с долгом, другие – получить наследство. До выходных будьте открыты к новым перспективам и возможностям, изучайте их и не бойтесь мечтать о большем. Венера делает вас эмоционально чувствительными, потому старайтесь держать баланс и делайте то, что возвращает вам чувство внутреннего равновесия.

Совет недели: приложите усилия к тому, чтобы чувствовать финансовую безопасность.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Лев (23 июля — 22 августа)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

Вам ключевыми темами будут отношения и публичные связи. Полная Луна может подсветить, что требует изменений во взаимоотношениях – как личных, так и деловых. Вероятно решение «бумажных» вопросов, финализация договоренностей и подписание соглашений. Некоторые из вас получат долгожданную обратную связь после собеседования, другие отважатся на важный шаг в отношениях с партнером. Что думаете о браке за сутки?

Совет недели: не бойтесь менять статус-кво: иногда это к лучшему.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Дева (23 августа — 23 сентября)

Гороскоп на тиждень

Сейчас ваша фишка (еще больше, чем раньше!) – логика, внимание к деталям, практическая планировка. Воспользуйтесь этим преимуществом, чтобы навести порядок в бизнесе и наладить режим. Вероятный переломный момент в сфере здоровья или работы, завершение важного проекта. Будьте внимательны к своему состоянию и не перегружайте нервную систему.

Совет недели: превратите «изюминки» характера в свои преимущества.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на тиждень

У вас на повестке дня – темы любви, творчества и детей. Также период подходит для отдыха, так что найдите время для развлечений и увлечений, попробуйте что-нибудь неординарное. Венера сейчас придает вам шарм и гармонию: воспользуйтесь этим для улучшения отношений. Несмотря на то, что вам будет хотеться социальной активности, не хватайтесь за все сразу.

Совет недели: иногда сила – в уязвимости и чувственности.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Гороскоп на тиждень

На первый план выйдут семейные или жилищные вопросы, темы безопасности и гармонизации пространства. В общении с домашними старайтесь не допустить взрыв эмоций. Солнце сейчас придает вам амбициозность, но не жертвуйте внутренним равновесием и уютом ради карьерных успехов. Также планеты поощряют вас пересмотреть дружеские связи и коллективные проекты: все ли хорошо во взаимодействии с другими людьми?

Совет недели: выстраивайте равноправные и сбалансированные отношения с окружающими людьми.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на тиждень

Вы получите важные новости, и эта информация может изменить ваше мировоззрение и отношения с другими. Возможны изменения в кругу общения, завершения курсов и учеб. Чтобы не допустить споров с партнером, сосредоточьтесь на ваших общих целях, а не на эмоциях. Кроме того, планеты заставят переосмыслить некоторые карьерные планы или отношения с руководством, однако не торопитесь рубить с плеча.

Совет недели: будьте внимательны к информации, которую пропускаете через себя.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на тиждень

Вам эта неделя принесет переосмысление ценностей и отношение к финансам: оно станет более ответственным. Решатся важные материальные дела, в том числе связанные с большими суммами. А вот от масштабных затрат лучше воздержаться, отложив глобальные покупки по крайней мере на несколько недель. Отпустите отрицательный опыт, мешающий вам наслаждаться жизнью: на его место придет что-то прекрасное.

Совет недели: сосредоточьтесь на стабильности, сейчас не время для больших затрат.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Водолей (21 января — 18 февраля)

Гороскоп на тиждень

Вам в течение недели обострятся личные вопросы. Кто-то изменит внешность, кто-то придаст отношениям другой вектор развития, а кто-то наконец-то решится на важный выбор. Возможно, пора отпустить кого-то из своей жизни? Марс может вызвать вас на бытовые конфликты. Вместо эмоций фокусируйтесь на результатах, которых хотите добиться.

Совет недели: этот период – момент истины: чего вы хотите от себя и других.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп на тиждень

Для Рыб эта неделя – о прощании с прошлым. Отпустить лишнее помогут духовные практики и авторитетные для вас люди. Освободитесь от психологических блоков и двигайтесь вперед. Солнце также подсветит темы здоровья, режима, образа жизни. Самое время стать более дисциплинированными и позаботиться о своем состоянии – внешнем и внутреннем. Чаще бывайте в окружении людей, положительно влияющих на вашу самооценку.

Совет недели: не перегружайтесь – время для внутренней тишины и восстановления энергии.

Астролог

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)

