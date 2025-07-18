Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня 2025: прогноз для всіх знаків зодіаку

С 14 по 20 июля 2025 тебя ждут изменения — звезды уже дают подсказки. Узнай, что готовит эту неделю каждому знаку зодиака: от новых знакомств до важных решений. Читай полный гороскоп на неделю на Новом канале, а также просмотри финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

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Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 год говорит тебе — пора замедлиться и уделить внимание домашним делам: навести порядок в доме, порадовать себя красивыми безделушками, побыть с близкими. Вы нуждаетесь в комфорте и отдыхе, постарайтесь создать соответствующую атмосферу. Ближе к выходным возникнут идеи для новых проектов: держите заметки в телефоне наготове.

Совет недели: сделайте дом своим местом силы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Неделя подходит для коммуникаций, обучения и коротких поездок. На этой неделе вы будете находиться в потоке сообщений и звонков. Тщательно планируйте встречи и дела, чтобы не доводить себя до истощения. Хорошо закрыть административные вопросы, завершить оформление документов, решить вопросы с друзьями и родственниками.

Совет недели: дисциплина и планирование помогут успевать больше.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

На этой неделе Марс в вашем знаке заряжает энергией и активностью, но лучше направить ее не на новые начинания, а на доведение дел до логического завершения. Неделя подходит для подведения финансовых выводов, суммирования затрат, пересмотра ценностей. Смело доносите свои мысли и идеи: в этот период вы будете убедительны как никогда.

Совет недели: говорите уверенно, и вас будут прислушиваться.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Солнце в вашем знаке – время, когда вы чувствуете недюжинную силу. Но вместо новых начинаний лучше завершить важные дела и освободить место для нового. На этой неделе ваша душа стремится к очищению и перезагрузке, от новых мечтаний и целей к изменению имиджа. Поэтому самое время обрезать челку или сделать покраску, которую так давно хотелось!

Совет недели: ваша сила не в шуме, а в глубине.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе Меркурий переходит в ваш знак 17 июля, придавая уверенность вашим идеям и мыслям. Вы будете мастерски завязывать контакты, работать с информацией и презентовать себя. Однако среди шума и суматохи найдите время уединиться, порефлексировать и накопить энергию. Займитесь духовными вопросами.

Совет недели: самые лучшие идеи рождаются в тишине.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Дева (23 августа — 23 сентября)

Вы будете душой компании на работе и среди друзей. Гороскоп на эту неделю говорит, что вы можете ощутить необходимость просмотреть, с кем вы действительно на одной волне. Хорошая неделя для давно назревших прощаний. Вам захочется общение и новые впечатления, которые можно разделить с другими, поэтому время подходит для посещения концертов, выставок, других ивентов.

Совет недели: не двигайтесь вперед с тянущими назад.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Весы (24 сентября — 23 октября)

Фокус недели – вопросы карьеры и успеха. Даже если вам кажется, что дела «на паузе», все складывается как нельзя лучше. На этой неделе не давите на ситуацию и не форсируйте события. Займитесь анализом достижений, совершенствуйте рабочие процессы. В конце недели возможны интересные карьерные предложения.

Совет недели: помните, что успех – это марафон, а не спринт.

Гороскоп на неделю 14 по 20 июля: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года намекает тебе – время путешествий и поисков себя. Если не физически, то по крайней мере из-за бесед, книг, учеб. На этой неделе планеты будут испытывать вас по дисциплине, пунктуальности и менеджерским способностям. Актуальными будут вопросы репутации и узнаваемости. Может, стоит создать или более активно развивать свой блог?

Совет недели: знакомьтесь с миром и самими собой.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе будьте внимательны к открывающимся перед вами перспективам и возможностям, в частности финансовым. Учите возможности для инвестиций, но не спешите переходить к конкретным шагам и открывать криптогаманец. Возможно, кто-то захочет воплотить вашу давнюю мечту, так что впустите немного магии в свою жизнь.

Совет недели: позвольте себе мыслить масштабно.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Козерог (22 декабря — 20 января)

Вы посмотрите на себя через призму отношений с другими. Довольны ли вы тем, как транслируете и представите себя миру? Эта неделя четко покажет, какие отношения – личные и рабочие – больше вам не служат. Также период подходит для финализации деловых договоренностей, заключения контрактов и соглашений.

Совет недели: не бойтесь отпускать, но делайте это ласково.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Водолей (21 января — 18 февраля)

Пора обратить внимание на свое здоровье и самочувствие. На этой неделе планеты поддержат тех из вас, кто старается наладить режим, избавиться от вредных привычек и зависимостей (пять чашек кофе в день тоже числятся!). Порефлексируйте над своими сильными сторонами: звезды подсветят, в чем вы лучшие.

Совет недели: маленькие системные шаги – путь к переменам.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете черпать наибольшее вдохновение в творчестве, романтике и любви. Однако на этой неделе не спешите нырять в любовь с головой: дайте чувствам настояться и проверьте их временем. Кое-кто найдет настоящее утешение в общении с детьми. Звезды и планеты советуют расслабиться, но предпочитайте спокойный, не экстремальный отдых.

Совет недели: увлекайтесь, но не идеализируйте.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)