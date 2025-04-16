Швидкий рецепт паски на Великдень 2025

Быстрый рецепт паски на Пасху 2025: просто и вкусно
Нет времени на классическое многочасовое тесто, а кулич хочется? Выход есть – рецепт быстрой пасхи, который выручит даже в последний момент. Готовится без дрожжей и с минимальным подходом, а по вкусу – губы слипаются. Идеально для тех, кто ценит и вкус и свое время. Быстрый рецепт пасхи на Пасху 2025 и секреты приготовления – на Новом канале.
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