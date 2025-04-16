Швидкий рецепт паски на Великдень 2025

Нет времени на классическое многочасовое тесто, а кулич хочется? Выход есть – рецепт быстрой пасхи, который выручит даже в последний момент. Готовится без дрожжей и с минимальным подходом, а по вкусу – губы слипаются. Идеально для тех, кто ценит и вкус и свое время. Быстрый рецепт пасхи на Пасху 2025 и секреты приготовления – на Новом канале.

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Быстрый рецепт паски

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Сахар – 150 г

Сметана – 200 г

Сливочное масло – 100 г (растопленное)

Мука – примерно 350-400 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Изюм, цукаты (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Взбей яйца с сахаром в пышную массу. Добавь ванильный сахар. Влей сметану и растопленное масло, перемешай до однородности. Проси муку с разрыхлителем и добавь к жидким ингредиентам. Должно получиться нежное тесто – не редкое, но и не крутое. Добавь изюм или цукаты, если любишь. Разложи тесто в формы, заполняя их на 2/3, потому что кулич еще поднимется. Выпекай при 175°C около 35-40 минут. Маленькие – 25 мин, средние – до 40 мин. Проверьте деревянной шпажкой на готовность.

Секреты приготовления:

Не открывай духовку в первые 20 минут. Кулич может осесть.

Хочешь интересный аромат – добавь цедру лимона или апельсина.

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Рецепт пасхи быстрый и простой – настоящее спасение для тех, у кого все, как всегда, в последнюю минуту. Но результат тебя приятно удивит: мягкая, ароматная и праздничная.

Автор: Дарина Жадько

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