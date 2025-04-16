Песах 2025: когда еврейская Пасха и традиции праздника

Коли Песах 2025? Іноді святкування єврейського Великодня (Песаха) та православного Великодня збігаються, а іноді між ними проходить кілька тижнів. Чому так відбувається? Читай відповідь у нашому матеріалі

Песах 2025: чому єврейський Великдень раніше, ніж православний Великдень

Календар, у якому встановлені всі єврейські свята, дуже схожий з місячним. Звісно, говорити, що вони ідентичні, неправильно, але початок нового єврейського місяця визначається строго по молодику. Песах завжди випадає на повний місяць – середину місяця Нісан (за григоріанським календарем він відповідає квітню).

Оскільки західний календар не слідує фазам Місяця так само суворо, як єврейський, їх цикли відрізняються. Крім того, визначення дат за Місяцем – процес не з легких, і іноді думки щодо точного дня різняться. Тому деякі єврейські свята відзначаються двічі (на всяк випадок, як то кажуть).

У стародавні часи людям доводилося уважно спостерігати за небом і подавати своїм громадам сигнали про рух Місяця. Але цей метод був далекий від ідеалу, адже вороги свідомо запалювали сигнальні вогні в неправильний час, щоб заплутати єврейські громади.

Довгі роки і єврейська, і месіанська громади дотримувалися методу визначення точних дат за Місяцем. Але з часом лідерам християн набридло постійно залежати від рабинів і зв’язуватися з ними, щоб відзначити це світле свято у правильний день. Відносини між громадами погіршувалися, поступово перетворюючись на справжню ворожнечу.

У 325 році церковні лідери зібралися на Нікейський собор, перший Вселенський собор в історії християнства. Спільним рішенням вони ухвалили, що будуть відзначати це свято в перший молодик після весняного рівнодення. Нове свято на честь смерті і воскресіння Ісуса назвали «Easter». Слово походить від імені богині весни Остари і жодного разу не згадується в Біблії.

Коли Песах 2025?

Цього року Єврейський Великдень (Песах) святкуватимуть з 12 по 20 квітня.