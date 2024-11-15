Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Овен говорит: На этой неделе тебе пригодится железная выдержка и стальные нервы. Тебя попытаются вывести из душевного равновесия. Не ведись, сохраняй спокойствие и принимай решения на «трезвую» голову. И придет успех!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Телец говорит: учись выбирать свои мысли, как выбираешь в шкафу одежду каждый день. В ближайшее время твоя эффективность и успешность будут напрямую зависеть от этого навыка. Впусти свет в свои мысли, и они осветят всю твою жизнь.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Запомни! Этот день обмену и возврату не подлежит! Повторяй себе это каждый день, как мантру. Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Близнецы говорит: не переставай бороться, ведь удача любит решительных и упертых. Как говорит ведущая «Ревизора» Юлия Панкова: «Если тебе трижды сказали «Нет!», на четвертый обязательно скажут «Да!».

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Рак говорит: не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Лев говорит: вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Дева говорит: успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Весы говорит: ради успеха придется попотеть! Приходи на работу пораньше, а если не успеваешь выполнить план – задерживайся, но не откладывай на потом. Эта неделя станет решающей. Руководство оценит твое рвение к работе и щедро наградит!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Скорпион говорит: то, что кажется суровым испытанием, может обернуться удачей. Тебя ждет ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Иди до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит твой стержень и начнет еще больше уважать.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Стрелец говорит: успех – это сумма маленьких усилий, повторяемых день за днем. Нужно остаться на работе допоздна? Внести маленькую правочку в три часа ночи? Сделай это! В конце недели ты поймешь, что все было не зря. На этой неделе высокая трудоспособность принесет успех!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе тебя ждет много дел из разряда «не откладывай на завтра». Но не переживай! К концу недели проблемы уйдут на второй план. Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Козерог говорит: обязательно проведи время с друзьями.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Водолей говорит: тебя ждут позитивные события – и в работе, и в амурных делах. Мечтаешь о романе с симпатичным коллегой? Быть может, и ты ему нравишься. Сделай первый шаг! Давно хотела повышения зарплаты? Смело стучи в кабинет начальника!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для знака Рыбы говорит: семья всегда должна быть на первом месте. На этой неделе ты столкнешься с ситуациями, в которых сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Как только почувствуешь, что между тобой и близкими назревает конфликт, отступи. Правота не принесет радости, а отношения испортятся.

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