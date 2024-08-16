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Как приготовить запеканку из кабачков в домашних условиях? Все самое главное об этом процессе мы собрали в одном материале! Лови рецепт приготовления запеканки из кабачков пошагово
Кулинар Юлия Панкова («Ревизор», Новый канал) рекомендует из кабачков приготовить прованскую запеканку. Она уверяет, что в этом рецепте овощи сохранят свой нежный молочный аромат и щекотливую текстуру.
– А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.
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Запеканка из кабачков: ингредиенты
Запеканка из кабачков: приготовление
Приятного аппетита!
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