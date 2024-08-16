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Запеканка из кабачков: пошаговый рецепт в домашних условиях

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Как приготовить запеканку из кабачков в домашних условиях? Все самое главное об этом процессе мы собрали в одном материале! Лови рецепт приготовления запеканки из кабачков пошагово

Кулинар Юлия Панкова («Ревизор», Новый канал) рекомендует из кабачков приготовить прованскую запеканку. Она уверяет, что в этом рецепте овощи сохранят свой нежный молочный аромат и щекотливую текстуру.

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– А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.

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Запеканка из кабачков: ингредиенты

  • 150 мл – молока
  • 2 шт. – молодых кабачков
  • 3 шт. – куриных яиц
  • 50 г – сыра пармезан
  • 6 ст. л. – муки
  • ½ пучка петрушки
  • 6 ст. л. – оливкового масла
  • Соль и перец
  • Щепотка сушеного базилика

запеканка из кабачков

Запеканка из кабачков: приготовление

  1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму.
  2. Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте.
  3. Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы.
  4. Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут.

Приятного аппетита!

Фото: iStock

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