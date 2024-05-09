Регистрация на НМТ 2024: сроки регистрации и какие документы нужны

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Какие сроки регистрации на НМТ-2024? Как зарегистрироваться на НМТ-2024 и какие документы нужны? В этом материале собрали всю важную информацию для выпускников и абитуриентов
НМТ – что это? Простыми словами
Из-за действия военного положения в Украине не проводят ВНО (внешнее независимое оценивание) для поступления в высшие учебные заведения. Вместо этого выпускники проходят Национальный мультипредметный тест (НМТ). Он был введен в 2022 году. Это компьютерный онлайн-тест, состоящий из четырех предметов, объединенных в два блока по 120 минут:
Подробнее о предметах, блоках заданий и процедуре прохождения теста можно узнать здесь.
НМТ-2024 – даты: какие сроки регистрации?
В 2024 году регистрация на НМТ-2024 стартовала 14 марта и продолжалась до 11 апреля. Но у выпускников, которые не успели это сделать, есть возможность попасть на дополнительный период – 10-15 мая.
Украинский центр оценивания качества образования testportal отмечает: НМТ – не государственная итоговая аттестация. Это вступительный экзамен в заведения высшего образования и не нужен лицам, которые не планируют поступать в ВУЗы в этом году.
Как и в предыдущие два года, подать заявку на участие в Национальном мультипредметном тесте – НМТ-2024 – можно в формате онлайн с любого места находжения. Как это сделать? Рассказываем дальше.
Как зарегистрироваться на НМТ-2024?
Сначала аббитуриенту нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (далее УЦОКО). В 2024 году была добавлена удобная функция для автоматического заполнения персональных данных при регистрации. Теперь это можно сделать через «Дію». Если раньше нужно было вводить все вручную, загружать скан-копии паспорта и карты налогоплательщика, теперь достаточно отправить копию цифрового паспорта через приложение.
Далее следует выполнить следующие действия:
Какие документы нужны для регистрации на НМТ-2024
Обязательные:
Дополнительные (для особых случаев):
Желаем удачи в регистрации на НМТ 2024 и хорошо сдать дальнейшие тесты всем участникам!
Автор: Дарья Жадько