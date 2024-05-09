Регистрация на НМТ 2024: сроки регистрации и какие документы нужны

Какие сроки регистрации на НМТ-2024? Как зарегистрироваться на НМТ-2024 и какие документы нужны? В этом материале собрали всю важную информацию для выпускников и абитуриентов

НМТ – что это? Простыми словами

Из-за действия военного положения в Украине не проводят ВНО (внешнее независимое оценивание) для поступления в высшие учебные заведения. Вместо этого выпускники проходят Национальный мультипредметный тест (НМТ). Он был введен в 2022 году. Это компьютерный онлайн-тест, состоящий из четырех предметов, объединенных в два блока по 120 минут:

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первый блок: украинский язык и математика;

украинский язык и математика; второй блок: история Украины и предмет на выбор (украинская литература, география, биология, физика, химия, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)).

Подробнее о предметах, блоках заданий и процедуре прохождения теста можно узнать здесь.

НМТ-2024 – даты: какие сроки регистрации?

В 2024 году регистрация на НМТ-2024 стартовала 14 марта и продолжалась до 11 апреля. Но у выпускников, которые не успели это сделать, есть возможность попасть на дополнительный период – 10-15 мая.

Украинский центр оценивания качества образования testportal отмечает: НМТ – не государственная итоговая аттестация. Это вступительный экзамен в заведения высшего образования и не нужен лицам, которые не планируют поступать в ВУЗы в этом году.

Как и в предыдущие два года, подать заявку на участие в Национальном мультипредметном тесте – НМТ-2024 – можно в формате онлайн с любого места находжения. Как это сделать? Рассказываем дальше.

Как зарегистрироваться на НМТ-2024?

Сначала аббитуриенту нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (далее УЦОКО). В 2024 году была добавлена удобная функция для автоматического заполнения персональных данных при регистрации. Теперь это можно сделать через «Дію». Если раньше нужно было вводить все вручную, загружать скан-копии паспорта и карты налогоплательщика, теперь достаточно отправить копию цифрового паспорта через приложение.

Далее следует выполнить следующие действия:

Указать регистрационные данные, а именно – контактную информацию, категорию («выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет») и в случае необходимости указать на необходимость создания особых условий;

а именно – контактную информацию, категорию («выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет») и в случае необходимости указать на необходимость создания особых условий; Выбрать из предложенного списка учебный предмет и населенный пункт , где участник планирует проходить НМТ. А также определиться с языком сдачи теста;

, где участник планирует проходить НМТ. А также определиться с языком сдачи теста; Загрузить скан-копии регистрационных документов;

Отправить всю информацию на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ-2024

Обязательные:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о среднем образовании или справка с места обучения (выдается школой для выпускников 2024);

карта налогоплательщика.

Дополнительные (для особых случаев):

свидетельство об изменении имени, о браке или расторжении брака (если имеете разногласия в персональных данных);

медицинская справка (если есть особые образовательные потребности);

заверенные переводы документов на украинский язык (если документы на иностранном языке);

при отсутствии идентификационного кода, документ, объясняющий это (например, соответствующая страница паспорта, удостоверение личности иностранного образца или справка по обращению за защитой в Украине);

разъяснительный документ, если пропустили основную сессию НМТ.

Желаем удачи в регистрации на НМТ 2024 и хорошо сдать дальнейшие тесты всем участникам!

Автор: Дарья Жадько