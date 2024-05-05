Оля Полякова поделилась рецептом идеальной пасхи на Пасху

5 мая православные христиане отмечают Пасху. Певица Оля Полякова уже много лет совершенствует свой собственный рецепт праздничного кулича. И, наконец, ей удалось найти форму идеальной выпечки.

— Очень люблю печь пасхи, потому что это творческий процесс. Обожаю семейные традиции, печь куличи, потому что это придает смысл жизни. Ты будто причастен к рождению чего-то. Были просто яйца и молоко, а потом получается такой лучший кулич. Этот рецепт я разрабатывала 10 лет подряд и теперь дарю его вам. Это будет самый вкусный кулич, который вы когда-нибудь пробовали, — говорит артистка.

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Певица на своем YouTube канале поделилась новым видео с пошаговой инструкцией по приготовлению кулича. Рецепт артистки рассчитан на 1,5 кг выпечки.

Приготовление начинаем с опары. Для этого нужно 300 мл молока, которое необходимо аккуратно смешать с 75 г дрожжей и добавить 300 г муки. Лайфхак артистки заключается в том, чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится кулич. Добавляем в опару 1 ч.л. сахара, хорошенько все перемешиваем и оставляем отдохнуть на 30 минут в темном и тихом месте.

Для приготовления теста следует разделить желтки и белки 9 яиц. Белки оставляем на глазурь, а желтки отправляем в комбайн. Сюда же необходимо добавить еще 9 яиц, но уже с белками и желтками, это по словам Поляковой, сделает кулич рыхлым, но в то же время он не очерствеет быстро. К массе добавляем 550 г сахара. Все это смешиваем до высокой пены. После этого мелко натираем цедру 2 апельсинов и выжимаем из них сок. Добавляем в созданную яичную массу опару, и потихоньку замешиваем тесто, добавляя цедру апельсина и постепенно вводя муку.

Пока замешивается тесто, изюм замачивается в коньяке или воде на один час. Постепенно небольшими кусочками добавляем в замешивающееся тесто 400 г сливочного масла и немного ванили и ложку соли. При необходимости можно добавить в тесто молоко или сок апельсина или, наоборот, муку. Замешанное тесто оставляем отдохнуть на 20 минут и после этого вымешиваем его еще 10-15 минут. А теперь ждем 30 минут, пока тесто подойдет.

Полякова рассказала, что в последние годы выпекает куличи в бумажных формочках, тогда вкусности дольше зашьются мягкими.

Когда тесто готово добавляем изюм, осторожно выкладываем его на смазанный маслом коврик и делим его так, чтобы в каждой форме оно занимало не более 1/3 места. Перед тем, как выложить тесто в форму, надо смазать руки маслом. Тесто в форме лучше выкладывать в форме шарика, но это не обязательно. Далее накрываем куличи в формочках полотенцами и оставляем еще на 30 мин.

Далее разогреваем духовой шкаф до 190 градусов и ставим выпекаться 15 мин, затем убавляем температуру до 160-170 градусов. Духовой шкаф 30 мин открывать нельзя. Маленьким пояскам достаточно 30 минут выпекания, большие следует оставить немного на дольше, проверяя время от времени. Пока куличи в печи, готовим глазурь. Для этого понадобится 9 холодных яичных белков, 11 ст.л сахара, которые следует взбить до мягкой консистенции. Когда куличи достали из духового шкафа, проверяем деревянной зубочисткой, достаточно ли пропечены.

Обязательно украшаем глазурью еще горячий кулич.

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Полный перечень ингредиентов идеальной пасхи от Оли Поляковой выглядит следующим образом:

Для опары:

300 мл молока;

300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

75 г живых дрожжей;

1 ч.л. сахара.

Для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков;

550 г сахара;

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

400 г сливочного масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинов;

сок 2 апельсинов;

ваниль;

5-7 г соли

изюм, замоченный в коньяке или в воде.

Для глазури: