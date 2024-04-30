Резильєнтність: що це таке та як її розвинути

Якщо ви завжди мріяли про суперсилу, вітаємо – ви маєте її від народження! І останні два роки щодня активно «прокачуєте» її до нових рівнів. Ця суперсила називається «резильєнтність» – здатність протистояти стресам та відновлюватися після них. Разом із психологинею безоплатних груп підтримки «тихі зустрічі» від ГО «ТИША» Вікторією Черновою ми розібрали резильєнтність на складові і розповідаємо, з чого вона складається і як її зміцнити.

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Що таке резильєнтність?

Отже, ми вже знаємо, що резильєнтність – це здатність нашої психіки відновлюватися після стресових подій та долати виклики життя. Візуалізувати цю властивість допоможе простий приклад з кульками.

– Уявіть дві кулі. Перша – новорічна, скляна. Ви тільки-но зняли її з ялинки, але впустили. Вона вдарилася об підлогу і розбилася на десятки друзок. Звісно, ви можете спробувати її склеїти, але вона вже не буде такої форми, як була до удару, — розповідає психологиня ГО «ТИША» Вікторія Чернова. – Тепер уявіть другу кульку. Це гумовий м’ячик. Ви кидаєте його на підлогу, він деформується під впливом удару, але, зрештою, приймає зворотну форму і відскакує від підлоги. Отже, гумовий м’ячик – резильєнтний. Він не просто здатен повернути форму після стресу, а й навіть використати його собі на користь – після удару рухатися вперед ще швидше.

Навіщо потрібно розвивати цю суперсилу?

Щоб дивитися на ситуацію збоку і не фокусуватися на негативі

– Думаю, ви часто помічали, що після нервових подій починаєте зациклюватися на поганому. Мозок ніби програмується, щоб помічати негатив, і тоді фізично важко змусити себе перемкнутися на хороше, – каже психологиня «тихих зустрічей» Вікторія Чернова. – Згадайте, чи були у вашому житті моменти, коли після довготривалих проблем траплялося щось приємне і хороше, а ви не насолоджувалися моментом, а шукали «підводне каміння»? Резильєнтність не блокує негатив, а дозволяє поглянути на ситуацію з різних сторін, ніби відсторонитися та зважити все негативні та позитивні аспекти. Коли ви дивитеся кіно, то думаєте: «І чого вона туди пішла, невже не розуміє, що там монстр?». Розвинута резильєнтність допомагає подивитися на ситуацію в житті, як на сюжет із фільму.

Щоб простіше адаптуватися і бути готовим до дій

– Подивіться на дітей. Якщо вони хочуть чогось досягти, то не опустять руки після першої спроби, а шукатимуть різні варіанти досягнення мети (йти напролом, влаштовувати істерики, махлювати, спробують підкупити чи заслужити бажане), – говорить психологиня. – Резильєнтна людина спокійно переживає невдачі і не опускає руки, а шукає шляхи, якими можна досягти потрібної цілі, або ж максимально адаптуватися до чинних умов. І дивися пункт №1 – не фокусується на негативі.

Щоб пробачати та просити про допомогу

– Резильєнтні люди більш соціалізовані. Вони будують міцніші зв’язки з важливими людьми, менше ображаються. Вони здатні оцінювати ситуацію, а не людину. Вміння пробачати – дуже важливе для нашого соціального життя, – пояснює Вікторія Чернова. – Бо кожен може помилитися чи вчинити неправильно, але це не означає, що він є поганою людиною. І деякі з ситуацій можливо вирішити діалогом, а не розривом зв’язку (увага, тут не про токсичних людей!). Резильєнтна людина також легко просить про допомогу, оскільки розуміє, що це не про слабкість, а про силу спільнодії.

Щоб оптимістично дивитися на ситуацію

– Це не про «рожеві окуляри». Оптимізм – це про здатність бачити свої сильні сторони та сильні сторони близьких людей, фокусуватися на перевагах, а не на невдачах, – каже психологиня ГО «ТИША» Вікторія Чернова. – Погодьтесь, що у людини, яка вірить в успіх і бачить шляхи його досягнення, більше можливостей його досягти, аніж у людини, яка бачить тільки свої недоліки і заздалегідь налаштована на поразку.

І тепер доходимо до головного: Як прокачати свою резильєнтність?

По-перше, проаналізуйте свої сильні сторони

Згадайте, як ви переживаєте труднощі. Проаналізуйте все, що траплялось у житті – від маленьких невдач до великих проблем. Акцентуйтеся не на тому, як вам було складно чи на деталях події, а як ви це здолали. Не бійтеся себе перехвалити! В результаті отримаєте цілий список своїх сильних сторін та можливостей.

– Що може бути в цьому списку? До прикладу, в моєму точно є «можливість подивитися на ситуацію збоку», «вміння попросити про допомогу», «вміння визнати свою неправоту та перепросити», «вчасно зробити паузу і дати собі можливість поспати», – каже психологиня ГО «ТИША» Вікторія Чернова. – Це частина мого арсеналу, який можна використовувати в різних ситуаціях. Тож у вашому списку може бути що завгодно. Якщо ви в якийсь момент зайшли у глухий кут – спитайте у своїх рідних та близьких, можливо, їм збоку краще видно ваші здобутки.

По-друге, вчіться змінювати фокус уваги

Почніть із побутових викликів. Вас засмучує, що розбилась улюблена чашка? Проаналізуйте цю ситуацію, спробуйте знайти позитивні сторони – можливо, саме час оновити сервіз чи придбати собі чашку, яка буде гарнішою чи зручнішою? Шукайте можливості, альтернативи. Пам’ятайте: боляче робить не ситуація, а наша оцінка цієї ситуації. Вчіть свій мозок шукати більше варіантів розвитку сценарію.

– Фраза: «Так, проблема є, але хіба мені не пощастило, що…» може допомогти в аналізі ситуацій з позиції резильєнтності. Вона не знецінює переживання і труднощі, але дозволяє зробити крок назад і подивитися на ситуацію з іншого боку, – радить психологиня Вікторія Чернова.

По-третє, розвивайте якісні соціальні зв’язки

З ким з оточуючих вам дискомфортно? З ким не хочеться бачитись і розмовляти? Чи можна зменшити кількість спілкування чи взагалі відмовитися від присутності людини у вашому житті? Натомість звернути увагу на тих, з ким вам приємно. Наприклад, учасниці груп підтримки «тихі зустрічі» часто продовжують спілкування, продовжуючи підтримувати одна одну.

І вчіться просити про допомогу. Теж з маленьких кроків (дістати щось з полиці, дати пораду), потім збільшуючи ступінь важливості дій для вас.

По-четверте, фокусуйтеся на тому, що можете контролювати

Важливо пам’ятати, що багато речей не піддаються нашому впливу, а отже, немає сенсу надто сильно через них горювати. Так, навколо нас війна, гинуть люди, але ви не можете припинити це за бажанням, скільки б зусиль не доклали. Натомість можете волонтерити, донатити чи будь-яким іншим шляхом підтримувати наше військо та цивільних. Головне, пам’ятайте: навіть найменші дії впливають на загальну ситуацію. Підмічайте прояви вдячності та радості, які викликають ваші дії.

– Ви точно не вплинете, чи йде сьогодні дощ, але вплинете, якого кольору у вас шкарпетки та парасолька. Ви робите вибір щодня та майже щохвилини, а отже, впливаєте на свій стан. Ви обираєте, як саме ви подбаєте про своє здоров’я, і це вже надзвичайно важливо. Тому робіть вибір на користь склянки води, повноцінного харчування, здорового сну і ранкової руханки. Це якісно вплине на вас.

Під час цих кроків фіксуйтеся на своїх почуттях, заохочуйте себе. Підмічайте успіхи і хваліть себе за них. Заведіть щоденник, в якому будете фіксувати свої великі і малі перемоги (щоб усі здобутки були в одному місці, і ви за необхідності могли скористатися підказками). Пам’ятайте, що життя хоч і буремне і сповнене перешкод, але ви зараз тут, живі і долаєте виклики. Ви чудові!

Про проєкт:

Проєкт «тихі зустрічі» громадської організації «ТИША» від німецького благодійного фонду OneUkraine gGmbH – це безкоштовні фасилітовані офлайн-групи підтримки для жінок будь-якого віку, статусу чи віросповідання. Це розробка операційної команди і професіоналів у сфері психології, яка поєднує в собі новітні методи психологічної підтримки та спільнототворення. Програма «тихих зустрічей» складається з шести занять, які модерує фасилітатор-психолог. Ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами; з жінками з інвалідністю; жінками-піклувальницями за ветеранами, які втратили кінцівки; жінками з родин військовослужбоців, які знаходяться в полоні, вбиті або зниклі безвісти. А також з соціальними працівницями, волонтерками, вчительками, психологинями та медикинями.