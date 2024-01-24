День ангела Оксаны: дата и поздравления в картинках и прозе 2024

Сегодня, 24 января, отмечается День Ангела Оксаны. В переводе с греческого языка это имя означает «путешественница», «чужая». День посвящен памяти преподобной Ксении Римской. Ксения была святой, жившей в V веке.

Также в этот день традиционно поздравляют женщин с именем Ксения. В имени греческое происхождение и означает оно «гостя», «иностранка». В славянских языках стало популярно имя Оксана (или Аксана).

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Следует сказать, что после перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились. День Оксаны теперь выпадает на 24 января. По старому стилю его праздновали 6 февраля.

Новый канал предлагает тебе подборку поздравлений в стихах, прозе и картинках на День ангела Оксаны.

День Оксаны 2024: поздравления в стихах

***

Сьогодні, Оксано, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Сьогодні — Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здоров’я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

В День Ангела Оксана,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щаслива будь!

Й про все погане ти забудь!

День Оксаны 2024: поздравления в прозе

З Днем ангела, Оксано! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а в житті завжди буде багато радості, любові та щастя! Вітаю з Днем ангела, Оксана! Нехай у твоєму житті буде багато щастя, любові та добра! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів! З Днем ангела, Ксеніє! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою, доброю і чуйною! Ксенія! Бажаю тобі завжди бути здоровою, успішною та щасливою. Нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та добра! З Днем ангела, мила Ксю! Бажаю тобі завжди бути такою ж чарівною, як зараз. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, любові та удачі! Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом! Вітаю з Днем Оксани та хочу побажати, щоб під силу було будь-яке діло, щоб серце оживало від любові, щоб душа мріяла про прекрасне, щоб життя було чудовою книгою, на сторінках якої розміщені історії щастя та успіху. Вітаю з днем ангела Оксани й від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних мрій, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірної любові, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

День Оксаны 2024: поздравления в картинках

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